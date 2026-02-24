Cómo salvar una suculenta de supermercado: Guía de cuidados básicos

Las suculentas se han convertido en una de las plantas más populares para decorar interiores gracias a su resistencia y bajo mantenimiento. Pero muchas de las que se adquieren en supermercados suelen deteriorarse rápidamente. Esto genera frustración en quienes esperan que estas especies sean casi indestructibles.

Mauricio Islas visita Ventaneando para hablar de sus proyectos teatrales

Detrás de este problema hay factores relacionados con su producción, transporte y condiciones de venta. De acuerdo con portales especializados en jardinería y bienestar natural como Cuerpomente, estas plantas suelen llegar a los hogares en sustratos inadecuados o con exceso de riego. Pero con algunos cuidados básicos es posible recuperarlas y prolongar su vida.

¿Cómo recuperar una suculenta paso a paso?

El primer paso es retirar la planta de la maceta original y revisar sus raíces. Si se observan partes oscuras o blandas, deben eliminarse con una herramienta limpia.

Luego, se recomienda dejar secar la planta al aire durante unas horas antes de trasplantarla. A continuación, se debe colocar en una maceta con buen drenaje y utilizar un sustrato específico para cactus o suculentas, que permita evacuar el agua rápidamente.

El riego debe ser moderado: solo cuando el sustrato esté completamente seco. Según especialistas en cultivo de crasas, como los de la Sociedad Nacional de Cactus y Suculentas, es preferible quedarse corto con el agua que excederse.

Por último, ubicar la planta en un lugar con buena iluminación natural, evitando el sol directo intenso en los primeros días, ayudará a su recuperación. Con estos cuidados, una suculenta de supermercado puede no solo sobrevivir, sino también crecer de forma saludable y duradera.

¿Por qué las suculentas de supermercado duran poco?

Las suculentas comercializadas en grandes superficies suelen cultivarse en condiciones controladas que priorizan su apariencia estética por encima de su desarrollo a largo plazo. Esto implica el uso de sustratos muy orgánicos que retienen demasiada humedad (algo perjudicial para este tipo de plantas que requieren buen drenaje).

Además, es común que reciban riegos excesivos antes de su venta para mantenerlas "frescas", lo que puede provocar pudrición de raíces. La Royal Horticultural Society (RHS) advierte que el exceso de agua es una de las principales causas de muerte en suculentas, especialmente en ambientes interiores con poca ventilación.