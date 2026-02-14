Siempre debes clavar un trozo de lengua de suegra en las suculentas: un truco que pocos conocen

La lengua de suegra, cuyo nombre real es Sansevieria, es esa planta resistente y elegante que todos tenemos en casa o jardín, famosa por sus hojas largas y duras que son ideales para decorar cualquier espacio de tu hogar; pero lo que pocos conocen es que con un truco sencillo, también puede ayudar a que otras plantas de tu jardín estén radiantes.

Esta planta, en forma de espada que en algunas partes del mundo se conoce como espada de San Jorge o Rabo de tigre, es una de las más resistentes a los climas variados por su adaptabilidad a suelos pobres y riego mínimo, pero además de ser una planta decorativa muy resistente, también se la reconoce por su capacidad de purificar el aire eliminando ciertas toxinas, lo que la convierte en una aliada doble: estética y funcional.

Este truco casero de enterrar un trozo de hoja de lengua de suegra en otra planta, como una suculenta, consiste en que al degradarse lentamente, la hoja libera humedad y materia orgánica de forma gradual, apoyando el sistema de raíces de las plantas que lo hospedan y que suelen resentirse por exceso de sequía o cambios bruscos de riego.

¿Por qué funciona el truco de clavar una hoja de lengua de suegra en otras plantas?

El experto en plantas Jaime Gumiel, explica en su canal de YouTube "Huerta Forestal De Jaime", que las lenguas de suegra tienen nutrientes como el nitrógeno, potasio, calcio y magnesio y producen moléculas llamadas saponinas, que tienen propiedades antimicrobianas y antifúngicas, ayudando a la salud de las plantas en el suelo; además, actúan como repelentes e insecticidas para las plagas.

Cómo hacerlo paso a paso:

Lo más importante es elegir una hoja madura de lengua de suegra, firme y gruesa, idealmente con bordes ligeramente secos por el sol. Para potenciar al máximo el efecto, conviene escoger hojas adultas, ni muy jóvenes ni demasiado viejas, ya que las intermedias suelen estar más cargadas de reservas. Con unas tijeras bien afiladas y desinfectadas con alcohol, corta la hoja en segmentos de unos 3 a 5 centímetros, preferiblemente en un ángulo cercano a 45 grados para favorecer una mejor cicatrización y posible enraizamiento. Coloca estos trozos sobre una superficie limpia y seca durante varias horas o hasta uno o dos días, permitiendo que se forme una especie de “costra” en la herida del corte, lo cual reduce mucho el riesgo de pudrición y hongos al enterrarlos Una vez cicatrizado el corte, llega el momento de “clavar” el trozo de hoja. Haz un pequeño espacio en el sustrato, cerca pero no pegado al cuello de la suculenta, e introduce el segmento con la parte cortada hacia abajo, cubriéndolo por completo sin presionar demasiado para no dañar raíces existentes.

Por cierto, según los expertos del blog EcoInventos, es recomendable hacerlo en temporadas templadas como primavera u otoño, con buena luz indirecta y un sustrato específico para cactus y suculentas bien drenado. Si mantienes un riego moderado, el trozo ayudará a mantener una humedad más estable y, con algo de suerte, podría incluso emitir raíces y brotes, dando origen a una nueva lengua de suegra dentro de la misma maceta.

Tener una lengua de suegra en casa, es una gran oportunidad de crear un hermoso espacio natural. Crédito: Unsplash / Polina Kuzovkova

Otros beneficios de tener una lengua de suegra en tu jardín

Más allá de este truco para mejorar otras plantas a partir de una hoja de Sansevieria, tener lengua de suegra en el jardín o en macetas aporta ventajas extra: aparte de que es una planta muy bonita, también resiste bien a las temporadas de sequía, es fácil de cuidar y adecuada para principiantes, lo que la hace perfecta para complementar colecciones de suculentas.

También se le atribuyen beneficios de purificación ambiental al absorber ciertos compuestos volátiles del aire, además de integrarse muy bien en diseños decorativos modernos, tanto en exteriores protegidos como en interiores luminosos. Algunas tradiciones populares le atribuyen significados de protección y buena energía, por lo que su presencia suele verse como un amuleto verde en casa.

