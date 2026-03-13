Si la cruda está insoportable, esta bebida con suero y jugo de naranja es la solución

Dado que este “problemita” ocurre de manera constante entre muchas personas, las opciones que se han creado para contrarrestar los molestos síntomas de la cruda realmente son amplios. Por ello, esta bebida fácil de preparar es una de las opciones que regularmente se comparten en redes sociales. Aprende a hacer este suero con jugo de naranja y respira un poco después de una velada de festejos excesivos.

¿Por qué el jugo de naranja con suero curan la cruda?

Los efectos de una noche de exceso en bebidas alcohólicas provoca diversas complicaciones, y algunas de ellas llegan con intensidad después de ocurrir el consumo. A la mañana siguiente es normal sentir malestar estomacal, sed intensa, dolor de cabeza y cansancio. Por ello se implora por una solución inmediata, pues son sensaciones muy feas.

En ese sentido, una de las recomendaciones generales es hidratarse lo más que se pueda. El agua es una oportunidad ideal, aunque algunos prefieren otro tipo de bebidas o preparaciones, las cuales también pueden aportar sabor, minerales o azúcares naturales que aportan a lo que perdió el organismo con el exceso de alcohol.

Ante eso, este artículo recomienda una combinación sencilla que conjunta electrolitos naturales y Vitamina C para hidratar lo mejor posible a la persona que lo requiera. Y aunque no es una pócima mágica, puede ser buena para aliviar ciertos aspectos de la resaca.

¿Cómo se prepara este suero con jugo de naranja que cura la cruda?

Parte de lo recomendable de esta combinación es que es muy sencilla de preparar. Estos son los elementos necesarios y la forma de hacerla.

Ingredientes:

Una taza de jugo de naranja natural

Una taza de agua

Una pizca de sal

Una cucharada pequeña de miel o azúcar

Jugo de medio limón (si así lo deseas agregar)

Preparación