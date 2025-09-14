Los mejores tips para disminuir los efectos de la cruda

Con la proximidad de las fiestas patrias, es usual que haya cierto consumo de alcohol, que nos puede provocar experimentar los efectos de la cruda a la mañana siguiente, molestias terribles que nadie desea tener que experimentar, pero son inevitables después de una noche de celebración.

Es así que consultamos con los expertos para que nos proporcionen los mejores tips para disminuir los malestares del alcohol, evitando pasar una mañana terrible entre náuseas y dolores de cabeza. Toma nota de todo lo que se compartirá.

¿Qué hacer para que se vaya la resaca?

La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que hay muchos métodos que podemos emplear para disminuir los efectos de la cruda, pero hay que entender que el tiempo de las molestias podría permanecer por un par de horas o un día completo, situación que dependerá de cada persona.

Por suerte, los mejores tips que te compartiremos te ayudarán a sobrellevar el malestar durante la jornada. Aplica los siguientes consejos para disminuir el malestar:

Toma soluciones electrolíticas o consomés, son productos que te ayudarán a reponer los minerales que perdiste con el consumo de alcohol.

De ser posible, duerme varias horas y quédate acostado el tiempo que te sea necesario.

Por ninguna razón, tomes paracetamol, ya que al combinarse con alcohol, generará varios estragos en tu salud.

Aunque también se recomienda el consumo de jugos o fruta por tener un buen efecto, es un remedio que no cuenta con sustento científico. Pero igualmente puedes intentarlo.

¿Cómo prevenir la resaca?

En pocas palabras, la mejor forma de prevenir los efectos de la cruda, sería no beber ni una gota de alcohol, algo que puede ser un poco difícil cuando se trata de alguna fiesta o celebración. La Biblioteca Nacional de Medicina, explica que podemos implementar los mejores tips al respecto, logrando disfrutar de la fiesta sin malestares:

Bebe lentamente el alcohol, no son carreras.

Se recomienda que las mujeres no consuman más de un trago, mientras que los hombres que no sean más de dos tragos.

Entre cada bebida, toma un vaso de agua, disminuyendo la deshidratación.

Antes de ingerir alcohol, come abundantemente.

Recuerda que en estas fechas, debes moderar tu consumo de alcohol, siendo una medida que te ayudará a prevenir las molestias, además de evitar poner en riesgo tu vida y las de los demás.