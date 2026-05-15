En qué parte de la casa es mejor poner una Biblia para que sea escudo protector

La Biblia es el libro sagrado para el judaísmo y el cristianismo, pues es de donde parte la historia de la humanidad y que deja grandes enseñanzas en sus diferentes versículos. Incluso, adelanta cómo será el fin de todos los tiempos. Pero sin adentrarse tanto en ello, hay una parte en la casa donde la puedes poner, a fin de que sea un escudo protector contra el mal. En esta zona de la cocina debe ir la albahaca para que dure fresca por más tiempo.

La Biblia debe ir en un lugar donde se respire tranquilidad y esté aislada del ruido que pueden provocar los habitantes de la casa. Lo anterior, con la finalidad de que las personas puedan leerla fácilmente. Con este contexto, existen 3 lugares en donde puedes ponerla. Conoce en qué parte del hogar debe ir realmente un baño para que sea higiénico.

El libro sagrado se puede poner en la sala o dormitorio.|Pinterest

El libro sagrado puede colocarse sobre una mesa pequeña en la sala o sobre un buró en el dormitorio, para que sea lo primero que veas al momento de despertar. Asimismo, en una habitación que tengas disponible, siempre y cuando tenga entrada de luz natural, para que se convierta en tu rincón de meditación.

Ritual para poner una Biblia en la casa

El tener una Biblia en la casa no es cualquier cosa, ya que para muchas personas representa mucho más que un simple libro. Para ello, se realiza un tipo de ritual que se le conoce como entronización, un tipo de ceremonia para colocar de manera formal una santidad.

De acuerdo con un artículo de las Librerías Paulinas, la fecha ideal para esta ceremonia es en septiembre, mes de la Biblia, pero se puede realizar en cualquier fecha. Lo puede realizar un padre o los integrantes de la familia.

Para la entronización de la Biblia, se requiere elegir el lugar donde permanecerá, ya sea en la sala o dormitorio, donde se instalará una mesa con un altar, compuesto de flores y velas. El sagrado libro lo puedes poner sobre la superficie o instalar en un atril.