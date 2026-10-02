Cómo usar el aceite de coco en el cabello maltratado

El aceite de coco es muy utilizado para poder restaurar el cabello maltratado, pero es importante que lo apliques correctamente para que tengas el resultado deseado. Este ingrediente funciona como un tratamiento pre-shampoo.

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Cabe destacar que el aceite de coco tiene la capacidad de penetrar la fibra capilar por lo que al aplicarlo antes del shampoo evita que se le reste queratina, proteínas y humedad natural a tu cabello.

¿Cómo aplicar aceite de coco en tu cabello?

Este procedimiento es importante tenerlo en cuenta para poder reparar el cabello seco o dañado sin necesidad de dejarlo grasoso. Los pasos son:

Prepara el aceite: vas a tomar una cantidad moderada de aceite de coco, lo máximo es una cucharada. Si está sólido debes frotarlo entre tus manos o caliéntalo unos 10-15 segundos en el microondas hasta que se vuelva líquido y tibio.

Aplica en cabello seco: debes dividir tu melena por secciones. Lo importante es que distribuyas desde medios a puntas y pon énfasis en las zonas maltratadas. No toques la raíz si tienes el cuero cabelludo graso o tendencia a la acumulación.

aceite de coco|Crédito: Pexels

Tiempo de espera: el aceite de coco debe actuar de 30 minutos a dos horas. En el caso de que el cabello se encuentre extremadamente dañado o poroso, coloca un gorro y deja actuar toda la noche.

El lavado correcto (Crucial): aplica shampoo directamente, es probable que necesites hacer dos lavados para poder emulsionar el aceite de coco completamente y no queden residuos. Finaliza aplicando tu acondicionador habitual.

Alternativas de uso para el aceite de coco

Sérum anti-frizz: para esta técnica tienes que frotar una sola gota de aceite en tus manos y pásalas por las puntas secas ya peinadas. Controla el encrespamiento y añade brillo al instante.

Protector de playa o piscina: en este caso debes aplicar un poco de aceite de medios a puntas antes de nadar. Así vas a proteger la fibra del daño del cloro, el sol y la sal marina.

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