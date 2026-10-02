A qué hora es La Traición de La Granja VIP HOY viernes 2 de octubre y dónde verla EN VIVO

La tabla de nominación de La Granja VIP todavía puede cambiar. Este viernes 2 de octubre se llevará a cabo La Traición, donde Bebeshita y Julio Camejo tendrán una decisión que tomar: elegir qué pareja sale del riesgo de eliminación y quiénes ocuparán su lugar.

Ambos ganaron el Juego de Salvación del jueves y dejaron de depender del apoyo del público para continuar esta semana. Ahora tendrán el poder de modificar la nominación, en una dinámica que obliga a los participantes a enfrentar las decisiones por parejas.

¿A qué hora es La Traición de La Granja VIP hoy viernes 2 de octubre?

La gala de La Traición comenzará a las 20:30 horas, tiempo del centro de México, este viernes 2 de octubre de 2026. La transmisión podrá seguirse por la señal de Azteca UNO.

Además, quienes quieran acompañar la previa podrán conectarse al Pre Show desde las 19:55 horas. Ambos horarios aparecen en la programación oficial de La Granja VIP, por lo que podrás comenzar a seguir la cobertura antes del inicio del programa principal.

Lista ACTUALIZADA de nominados de la cuarta semana de La Granja VIP; Granjeros que están en riesgo de ser eliminados|Crédito: La Granja VIP

¿Dónde ver La Traición de La Granja VIP EN VIVO?

Puedes disfrutar de La Traición por Azteca UNO en televisión abierta, a través del sitio oficial de TV Azteca y desde la aplicación TV Azteca En Vivo.

Para seguir la gala por internet, ingresa a la transmisión oficial de La Granja VIP. También encontrarás el Pre Show en este enlace, disponible para acompañar la previa de esta noche. TV Azteca ofrece su programación en vivo de forma gratuita.

¿Quiénes tienen el poder de La Traición esta semana?

Daniela Alexis “La Bebeshita” y Julio Camejo serán los encargados de realizar el movimiento de esta noche. Su victoria en La Salvación les permitió abandonar la tabla y obtener el beneficio para sacar a otra pareja de la nominación.

Sin embargo, la decisión también tendrá una consecuencia para otros participantes: deberán elegir quiénes ocuparán los lugares disponibles. Así, dos Granjeros que llegaban a este viernes fuera de la tabla podrían terminar en riesgo de abandonar el reality.

¿Qué parejas están nominadas antes de La Traición?

Después de la victoria de Bebeshita y Julio Camejo, estas son las parejas que permanecen en la tabla:



Kenny Avilés y Fernando Lozada.

Natalia Alcocer y Azalia Ojeda.

Manelyk González y Kunno.

Manelyk y Kunno recibieron más votos durante la dinámica de “echar tierra” del jueves, por lo que quedaron bloqueados para competir en el Juego de Salvación. Mientras tanto, Bebeshita y Julio lograron ganar el reto y salir de la nominación.