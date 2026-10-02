Trucos efectivos para eliminar las cucarachas de la cocina y el baño

Las cucarachas pueden aparecer en casa durante todo el año, especialmente cuando encuentran condiciones favorables para alimentarse, hidratarse y refugiarse. Aunque suelen relacionarse con los meses de calor, también pueden buscar espacios interiores cuando necesitan protegerse de los cambios de temperatura.

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La humedad, los restos de comida, el agua y los pequeños espacios donde pueden esconderse favorecen su presencia. Por eso, además de recurrir a productos específicos, mantener la limpieza, controlar la humedad y cerrar posibles puntos de entrada son medidas importantes para evitar que estos insectos se instalen en la vivienda.

¿Por qué aparecen las cucarachas en casa?

Las cucarachas buscan principalmente alimento, agua, refugio y temperaturas templadas. Por eso pueden encontrarse en cocinas y baños, donde suelen existir condiciones ideales para su supervivencia.

En otoño también pueden ingresar a las viviendas para encontrar lugares protegidos. Es habitual que se escondan en electrodomésticos, tarjas, tuberías, grietas y rincones poco transitados.

¿Cómo evitar que las cucarachas entren a casa?

Una de las principales medidas consiste en sellar grietas y pequeñas aberturas por donde puedan ingresar. También es importante mantener protegidos los drenajes y evitar que queden zonas con agua acumulada.

Guardar los alimentos en recipientes cerrados, retirar la basura con frecuencia y limpiar las superficies ayuda a reducir las fuentes de alimento que pueden atraerlas. La limpieza frecuente es fundamental, pero también conviene prestar atención a la humedad. Secar las superficies, reparar fugas y evitar restos de agua permite eliminar algunas de las condiciones que favorecen su presencia.

También pueden utilizarse alternativas naturales como aceite de menta, eucalipto o árbol de té diluidos en agua, además de hojas de laurel trituradas, como complemento para mantener determinados espacios menos atractivos para estos insectos.

Si la presencia de cucarachas es frecuente o aumenta pese a las medidas de limpieza y prevención, puede ser necesario recurrir a trampas o productos específicos siguiendo siempre las indicaciones de seguridad. Cuando el problema persiste, lo recomendable es solicitar la intervención de profesionales en control de plagas.