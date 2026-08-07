“Lo hizo de estrategia": La Chef Isabel Carvajal opina sobre la decisión de Ramahá de subir a Daniela al balcón de MasterChef 24/7

La permanencia de Daniela en MasterChef 24/7 ha sido un constante tema de conversación debido a su desempeño en la cocina más poderosa de México y a su popularidad con el público, y en esta ocasión, fue la querida Chef Isabel Carvajal quien compartió su opinión sobre la más reciente salvación de la participante. ¿Qué fue lo que dijo la "Maestra del Fuego"? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

La Chef visitó a Antonio Betancourt y Leslie Gallardo, los conductores digitales, en el PreShow de MasterChef 24/7 para hablar de algunos de los sucesos más polémicos de la competencia culinaria y uno de ellos fue el resultado de la batalla por equipos de ayer.

Cabe recordar que el equipo amarillo liderado por Ramahá fue el que consiguió el mayor número de votos por parte de los comensales especiales que visitaron MasterChef 24/7, por lo que subió al balcón y decidió estar acompañado de Daniela.

Más tarde, el cocinero le compartió a sus compañeros que no salvó a Michelle debido a que castigaría a alguno de los integrantes restantes de las "Divas" y es que si la actual portadora del Pin Negro subía al balcón, pudo haberle otorgado la insignia a cualquier compañero de su elección.

Cuando los conductores digitales le preguntaron a la Chef Isabel qué opinaba sobre la decisión de Ramahá, la "Maestra del fuego" consideró que la estrategia estuvo detrás de la elección y es que compartió que el cocinero buscaría competir con una rival débil como Daniela de cara a la gran final de MasterChef 24/7.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana conoceremos a los cocineros que subirán al balcón y se unirán a Ramahá y Daniela como los nuevos participantes salvados de la semana; la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

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