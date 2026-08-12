El ejercicio para hacer pilates en la casa después de los 60 y sin ir al gimnasio

Una de las técnicas de ejercicio más populares que existe y que trae una gran cantidad de beneficios es pilates, que fue creada por Joseph Pilates y que es recomendado hacer para todo tipo de personas, especialmente para los adultos mayores y que no será necesario acudir a un gimnasio para hacer este ejercicio. Por eso, te compartiremos la rutina que aconsejan los especialistas y que es ideal para mayores de 60 años desde la comodidad de tu casa y para contribuir a ganar masa muscular en los brazos.

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A medida que van pasando los años, las personas adultas van perdiendo masa muscular en varias partes del cuerpo, y que esto se debe principalmente a la falta de ejercicio físico, como así también por una mala alimentación y pérdida de colágeno y de fuerza en los brazos. Por este motivo es que una de las mejores actividades que pueden hacer estas personas es pilates.

Cuáles son los beneficios de pilates

Entre los beneficios que debemos mencionar de pilates, hay que mencionar que fortalece los músculos profundos del cuerpo, mejora la postura, no tiene impacto que puede dañar las articulaciones, aumenta la flexibilidad y reduce el estrés a través de una respiración consciente. Se piensa que para poder realizar estos ejercicios se necesita de la camilla, pero esto no es así, ya que se puede hacer desde la comodidad de la casa y recibe el nombre de pilates en casa.

Cuál es el mejor ejercicio de pilates para hacer en casa

El ejercicio de pilates que podrán hacer los adultos mayores de 60 años es en una silla y que no será necesario acudir a un gimnasio, teniendo en cuenta que trabaja específicamente la zona articular, la postura y la movilidad del core; sumado a que también podrás aumentar masa muscular en los brazos. Además, podrás realizar el boxeo de pilates que consiste en extensiones de brazos controlados hacia el frente, sentado con la espalda recta y desarrolla fuerza en hombrostríceps.

Lo que aconsejan los especialistas es realizar esta rutina de ejercicios una dos a tres veces por semana durante 20 a 30 minutos y que está centrada en brazos, hombros, pecho y espalda alta, lo que es suficiente para notar una diferencia en pocas semanas. Además, el motivo por el cual es clave la fuerza de brazos en personas mayores de 60 años es porque los miembros superiores son fundamentales mantener una vida autónoma y segura.