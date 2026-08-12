El pueblo de México donde hay más perros callejeros, según la IA

Los perros en situación de calle son una problemática frecuente en México. Y si bien en todo el país hay animalitos sin hogar, existe una zona específica que se estaría catalogando como el pueblo donde se encuentran más casos de abandono y que es imposible de ignorar cuando se va de vista.

Se trata de Mineral de Pozos, que sería el territorio mexicano donde está aumentando la presencia de canes callejeros, de acuerdo con estimaciones de la herramienta de inteligencia artificial ChatGPT. De modo que este panorama contrastaría con la fama que tiene este destino por ser uno de los 6 Pueblos Mágicos que conforman el estado de Guanajuato.

¿Por qué hay perros callejeros en Mineral de Pozos?

Pese a que este tema ha ido ganando relevancia en los últimos años, todavía no existe una respuesta concisa que explique por qué la presencia de perros callejeros está aumentando en Mineral de Pozos, ni la razón por la que la IA lo considera como el pueblo de México donde abunda esta problemática. Sin embargo, en los últimos meses se empezó a documentar parte de esta problemática, que en muchas ocasiones, se agrava también por el abandono, es decir, por animales que terminaron desprotegidos por omisión de sus cuidadores.

En México, existe una gran cantidad de perros y gatos en situación de calle

En cuanto a las soluciones que los habitantes han implementado, los propios vecinos estarían organizándose para darle refugio a perritos y gatitos en situación de calle. Estas tácticas se replican también en otras partes del país, pues de acuerdo con los reportes de Azteca Noticias San Luis Potosí, hay zonas como Villas de Pozos donde las comunidades se organizan para dar refugio, vacunar, esterilizar y dar en adopción a las especies.

3 formas de ayudar a los perros callejeros

Ya sea que estés en Mineral de Pozos o en cualquier otro lugar donde se presente esta problemática, existen formas relativamente sencillas de apoyar a los perros callejeros. Esto porque según datos de UNAM Global, se estima que cada año se abandonan 500 mil "lomitos" y si bien es imposible refugiar a todos, sí se puede contribuir a que los "lomitos" tengan una vida un poco más digna.

Se puede apoyar a los perros callejeros de diferentes maneras|Canva

Las recomendaciones de sitios especializados como Purina y la Fundación Antonio Haghenbeck, el ciclo de apoyo en estos casos consiste en los siguientes pasos:

