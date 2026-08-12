Saja Boys: 2 ideas para hacer cajitas de dulces inspiradas en los villanos de KPop Demon Hunters

Si estás preparando una fiesta infantil de KPop Demon Hunters, las cajitas de dulces para los invitados no pueden faltar. Una idea estupenda es hacer unas personalizadas de los Saja Boys, las cuales le darán un plus y mucho color a tu fiesta desde el inicio. Para hacerlas necesitas algunos materiales como cartulina, papel de colores, tijeras, pegamento e impresiones de los personajes o elementos del grupo. Ya verás cómo es que lucen increíbles y cómo les puedes meter todo tipo de dulces, desde chocolates, hasta paletas, para que los invitados disfruten.

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2 ideas increíbles para hacer tus propias cajitas de los Saja Boys de KPop Demon Hunters

Estas dos ideas lucen increíbles para una fiesta temática de Kpop Demon Hunters y recuerda que el límite es tu imaginación, así que no temas combinarlas o improvisar con tu propia visión. Antes de darte todos los pasos a seguir, te dejamos una plantilla de la forma de la cajita que utilizarás en ambos casos. Esta la debes colocar sobre la cartulina, la cual debe ser resistente como guía para que la coloques, recortes y dobles.

|Pinterest Selma Viana

1. Cajita de dulces con los Saja Boys

Si tu hijo o hija está más que obsesionado con el grupo ficticio de los Saja Boys, tal vez una gran idea sea ponerlo de protagonista en la caja. En una de las caras principales coloca una imagen con los Saja Boys, a los lados puedes colocar estrellitas, corazones, notas musicales de color verde o rosa para que tengan un aspecto neón. Un truco para que se vea más profesional es imprimir los diseños en papel adhesivo y pegarlos sobre la cartulina. Así tendrás un acabado más limpio.

|Pinterest ShowerBox Designs

2. Cajita inspirada en su logo y colores

Otra alternativa es decorar la cajita sin los personajes, pero que de inmediato se distinga que está inspirada en la identidad visual de los Saja Boys. Para estas puedes usar cartulina en colores relacionados con el grupo y decorar la tapa con el nombre Saja Boys, su característico motivo de león y elementos como micrófonos, estrellas o corazones. También puedes añadir pequeñas notas musicales. Recuerda que estos elementos igual los puedes imprimir en papel adhesivo para que hagas todo más rápido y limpio.