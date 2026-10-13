Cómo usar el lápiz rojo para delinear los ojos grandes

El mundo del maquillaje es bastante amplio por lo que nos podemos encontrar con una gran variedad de trucos para implementar y vernos brillantes. Hay un secreto muy bien guardado que se basa en utilizar lápiz rojo para delinear los ojos grandes.

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Las tendencias no llevan a utilizar tonos vibrantes y uno de los que mejores se posiciona es el lápiz rojo ya que tiene la particularidad de estilizar los ojos grandes. Es una alternativa en el maquillaje que permite suavizar, alargar y brinda profundidad sin endurecer las facciones.

¿Cómo usar lápiz rojo para delinear ojos grandes?

Los ojos grandes tienen la particularidad de que se benefician de los trazos que estilizan su forma natural por lo que se transforman en una silueta más almendrada y felina.

Para delinear los ojos grandes debes tener en cuenta lo siguiente:

El cat-eye alargado: en este caso tienes que trazar una línea fina pegada a las pestañas superiores y la extiendes hacia el final de manera recta hacia la sien. Esta técnica te permite quitar la redondez y añade un efecto más rasgado.

Este estilo es favorecedor.|Pinterest

El truco de la línea de agua: si buscas un look que sea más impactante, puedes delinear la línea de agua con un lápiz en tono rojo borgoña o vino para encuadrar el ojo. Así se le da una apariencia más compacta y felina.

Técnica de doble delineado: por último, tenemos esta técnica que evita la mirada cansada. Para ello es que debes aplicar un delineado negro ultra fino a ras de las pestañas y, justo encima, cree la línea carmín. Esto aporta definición inmediata.

Esta es una gran alternativa.|Pinterest

El balance del rostro

Es importante que tengas en cuenta que para que el delineado rojo sea el protagonista debes mantener el resto del maquillaje en calma. Debes mantener el tono de la piel unificado con un buen corrector para poder neutralizar la rojez natural, utiliza máscara de pestañas potente para elevar el look y los labios deben ser nude o con brillo transparente.