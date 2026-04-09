¿Cómo se verá CDMX en 10 años? Así lo muestra la IA

El calentamiento global y la contaminación que se acelera pues hace poner a pensar a más de uno sobre cómo será el lugar donde se vive en el futuro. Es por esto que le consultamos a la IA sobre cómo se verá CDMX en 10 años.

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Ciudad de México especialistas de la UNAM, la ciudad enfrenta un "punto de no retorno" debido a su acelerado hundimiento.

¿Qué cambios sufrirá la CDMX?

De acuerdo con los parámetros ofrecidos por la IA, CDMX tendrá estos cambios:

Crisis de Hundimiento y Zonas Inhabitables

El fenómeno de subsidencia (hundimiento gradual) es la mayor amenaza física para la CDMX en los próximos 10 años:

Velocidad de hundimiento: Algunas áreas se hunden entre 10 y 30 centímetros anuales, alcanzando picos de hasta 40 a 50 centímetros en los barrios más críticos.

Zonas en riesgo: Se estima que varias alcaldías podrían tener áreas que queden bajo el agua o se vuelvan inhabitables, afectando a cerca de 5 millones de personas. Las demarcaciones más vulnerables incluyen:

Iztapalapa, Tláhuac y Gustavo A. Madero.

Venustiano Carranza, Iztacalco y Azcapotzalco.

Áreas de la Cuauhtémoc, Benito Juárez y Coyoacán.

Transformación Social y Urbana

La habitabilidad de la ciudad dictará su nueva estructura interna:

Desplazamientos Forzados: Expertos prevén que la falta de agua y las inundaciones recurrentes obligarán a migraciones internas masivas hacia zonas más altas o fuera de la capital.

Acentuación de Desigualdades: Se proyecta una ciudad más fragmentada, con zonas de alta plusvalía y servicios concentradas para quienes puedan costearlas, mientras que las áreas más afectadas por el hundimiento sufrirán mayor deterioro de infraestructura y escasez de recursos.

cdmx

Infraestructura en Tensión: Edificios y monumentos seguirán mostrando los efectos del suelo arcilloso; un ejemplo clásico es el Ángel de la Independencia, que requiere ajustes constantes en sus escalones para compensar el descenso del terreno circundante.

Desafíos Hídricos y Climáticos

La gestión del agua será el eje central de la supervivencia urbana:

Escasez y Calidad: La extracción irracional de mantos acuíferos seguirá compactando el suelo, creando un círculo vicioso de escasez y mayor hundimiento.

Inundaciones: Con el 70% del suelo considerado inundable, la CDMX enfrentará "lluvias tipo diluvio" que sobrepasarán los sistemas de drenaje actuales, ya afectados por la deformación del terreno.