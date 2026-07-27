Esta es la razón por la que el Chef Poncho Cadena lloro en el domingo de eliminación hoy 26 de julio

Durante la gala de eliminación de este domingo 26 de julio en MasterChef 24/7, el foro vivió un instante tan genuino como desgarrador cuando el Chef Poncho Cadena, conocido por su carácter efusivo y apasionado, no pudo contener las lágrimas al momento de dictaminar el veredicto final.

En la cuerda floja solo quedaban dos nombres: Luis y Emmanuel . Tras una jornada brutal de duelos y exigencia técnica, la calidad de las propuestas puso a los jueces en un verdadero dilema, llevando al Chef a mostrar su cara más vulnerable frente a las cámaras.

El Chef Poncho Cadena llora al anunciar al eliminado de MasterChef 24/7 este domingo 26 de julio

El Chef Poncho Cadena se tomó unos segundos para respirar y dirigir un mensaje cargado de humanidad a los sentenciados. Reconoció que las creaciones presentadas en la mesa tenían virtudes innegables, lo que volvió la deliberación un proceso sumamente complejo para el panel de expertos.

Con la voz quebrada y visiblemente afectado por el cariño construido a lo largo de las semanas, el juez abrió su corazón en el foro: "Me da pena quien se vaya... es difícil elegir, solo les quiero agradecer". El Chef dejó claro que la decisión no pasaba por un mal desempeño, sino por los despiadados márgenes de una competencia donde cada detalle cuenta.

"Son dignos peleadores, dignos cocineros, lo han hecho muy bien. Odio tener que hacer esto, pero bueno, así es", expresó con resignación antes de pronunciar el desenlace.

¿Quién fue el eliminado de MasterChef 24/7