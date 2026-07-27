Quién es el comentarista que le dio vida a los duelos cara a cara de MasterChef 24/7

Este domingo de eliminación en MasterChef 24/7, el foro cambió drásticamente su dinámica habitual para convertirse en un auténtico ring de boxeo en donde los concursantes se enfrentaron cara a cara por su permanencia. Pero más allá de los platillos, la velada tuvo un sello vibrante y lleno de adrenalina gracias a la voz imponente que narró cada segundo de los duelos: el reconocido Rafael Ayala.

Su presencia en el programa le inyectó un ritmo frenético a la competencia, logrando que cada movimiento en las estaciones de los cocineros se sintieran con la misma emoción que un combate por el título mundial.

¿Quién es Rafael Amaya, el comentarista invitado en MasterChef 24/7 este domingo 26 de julio?

Para los apasionados de los deportes en México, el estilo de Rafael Ayala es inconfundible. Nacido un 23 de abril, Ayala se ha consolidado como una de las figuras más respetadas y queridas del periodismo deportivo nacional. Su trayectoria brilla con fuerza dentro de las filas de TV Azteca, siendo una de las voces insignia de Azteca Deportes y una pieza fundamental en la mesa de analistas y narradores de Box Azteca a través de la pantalla de Azteca 7.

Con años de experiencia llevando a los hogares las peleas más memorables del boxeo mundial, el comentarista supo trasladar toda esa pasión y lenguaje pugilístico al terreno gastronómico. Desde el primer minuto de la transmisión, Rafa Ayala no solo relató el avance de los cocineros, sino que analizó sus estrategias, criticó sus distracciones y le dio un sazón único a la tensión que se vivía en el foro.