Lista OFICIAL de los 12 mejores cocineros de MasterChef 24/7

Este domingo de eliminación 26 de julio marcó un antes y un después en MasterChef 24/7, definiendo finalmente a los participantes que lograron asegurar su lugar en el selecto Top 12 de la competencia.

Los primeros en cruzar esa frontera dorada a lo largo de la semana fueron: Flor, Daniela, Ramahá y Julio, quienes esta noche aparecieron en el balcón de MasterChef 24/7 luciendo con orgullo la codiciada filipina blanca con sus nombres bordados en el pecho. Sin embargo, el resto de los lugares disponibles se disputó en una jornada épica marcada por la adrenalina y el formato más exigente de la temporada.

MasterChef 24/7: El domingo de eliminación este 26 de julio se convirtió en un ring de box

Para elevar el dramatismo de la noche, el centro del foro se transformó en un imponente ring de boxeo con dos estaciones cara a cara dentro del cuadrilátero, donde se vivieron intensos duelos culinarios como el que protagonizaron Ixdit y Carmen en donde se dijeron de todo. Aquellos que no lograron imponerse en los enfrentamientos directos tuvieron que jugarse su última carta en un implacable reto de eliminación.

Durante el reto de eliminación, los cocineros que no lograron subir al balcón tuvieron que presentar una creación libre bajo la premisa de ser el platillo definitivo para ingresar a los 12 mejores. La prueba exigió una preparación completa con proteína, guarnición y salsa, prohibiendo de manera tajante la entrega de cremas, sopes o tacos. Con solo dos minutos para surtirse en el mercado y un reloj implacable de 30 minutos de cocina, la presión fue aplastante.

¿Quiénes son los 12 cocineros con filipina blanca de MasterChef 24/7?

Tras una minuciosa ronda de degustación donde los detalles técnicos definieron el destino de cada estación, los jueces anunciaron al nuevo eliminado de la contienda:

De inmediato, los cocineros salvados recibieron sus filipinas blancas, sellando formalmente la lista oficial de los 12 mejores contendientes que continuarán en la lucha por el título de MasterChef 24/7: