Estos son los comportamientos que comparten las personas dañinas

Al momento de relacionarnos con otras personas suelen surgir algunas dudas en cuanto a sus intenciones. Las personas dañinas son de quienes nos tenemos que mantener alejadas por lo que hay que estar atentos a sus comportamientos ya que son comunes entre quienes tienen las mismas intenciones.

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Como mencionamos anteriormente hay comportamientos que las personas dañinas comparten y pueden afectar tu autoestima, bienestar emocional y la tranquilidad de quienes se relacionan con él. Así es que te vamos a contar lo que debes saber para que puedas escapar a tiempo.

¿Cómo son los comportamientos de las personas dañinas?

Entre los comportamientos que más se repiten entre las personas dañinas encontramos:

Críticas constantes

Una de las principales alarmas que debes tener en cuenta son las críticas constantes. Ellos encuentran defectos en todo, minimizan los logros de los demás y resaltan constantemente los errores. Esto genera inseguridad cuando pasa el tiempo.

Manipulación emocional

Por otro lado, tenemos otro comportamiento que no debes permitir y es la manipulación emocional. Ellos utilizan la culpa, el victimismo o el chantaje para lograr su cometido. De esta manera ellos consiguen que las demás personas se sientan culpables de su estado de ánimo o de los problemas que presenta.

|Foto de Canva en Canva

No respetan los límites personales

Otro de los comportamientos que debes tener en cuenta es cuando esa persona no respeta tus límites personales. Ellos suelen invadir los espacios, obligan a los demás a darle atención inmediata o quieren que estén disponibles constantemente. No consideran las necesidades o decisiones ajenas.

Falta de empatía

Un comportamiento común es la falta de empatía ya que si bien aparentan escuchar pues en realidad les cuesta comprender la manera en la que se sienten los demás. Así es que restan importancia a las emociones ajenas cuando no coinciden con lo que ellos quieren.

Conflictos innecesarios

Por último, pero no menos importante, es que debes estar alerta ya que las personas dañinas generan conflictos innecesarios. Se destacan por alimentar rumores, crear malentendidos o también enfrentar a unos con otros para poder mantener el control o ser el centro de atención.