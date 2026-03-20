Conoce todos los beneficios que recibe tu cuerpo al beber este jugo de nopal
En más de las distintas opciones de bebida saludable, algunos recomiendan ampliamente este jugo de nopal. Aprende a hacerlo y los beneficios que te traerá.
Pese a que algunas lluvias se manifiestan en algunos sectores del país, el calor ha causado serios estragos en el día a día de las personas. Ante eso, siempre se antoja una bebida que refresque ante las inclemencias del clima. Sin embargo, este jugo de nopal está siendo una verdadera sensación, pues es saludable y totalmente recomendable.
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¿Por qué este juego de nopal es bueno para tu salud?
Aunque tal vez algunos no conocían esta variante del nopal, se indica que es un aliado perfecto para controlar el azúcar en la sangre, mejorar la digestión y apoyar dietas saludables. En ese sentido, estas son las situaciones favorables que el cuerpo recibe de este jugo, aunque siempre se indica que debe sostenerse con una vida de actividad física constante y una dieta balanceada.
- Aporta vitaminas y minerales - El jugo de nopal contiene antioxidantes, minerales como calcio y magnesio, mas mucha vitamina C… las cuales fortalecen el organismo.
- Reduce el colesterol - Algunas fuentes argumentan que esta bebida ayuda a reducir los niveles de colesterol malo en el cuerpo.
- Regula azúcar en la sangre - Dado que tiene alto contenido de fibra, evita que existan picos altos de glucosa en la sangre. Por ello muchas personas con diabetes suelen tomar este líquido.
- Mejora la digestión - Del mismo modo, la fibra ayuda al tránsito intestinal y evita la prevención del estreñimiento.
- Apoya en la pérdida de peso - Este jugo genera sensación de saciedad, es bajo en calorías y por eso ayuda al control del apetito.
¿Cómo se hace un buen jugo de nopal?
Como muchas de estas recomendaciones, la realidad es que son jugos sin ningún tipo de complicación para conseguir ingredientes y elaborar para su consumo. Por ello he aquí la información.
Ingredientes
- Una penca de nopal limpia y picada
- Una taza de agua
- Jugo de una naranja
- Media taza de piña en cubos
- Miel al gusto (si se desea)
@erigonzalez22 te enseño como hacer nuestro jugo de nopal 👌🍀🌵 #foryourpage #parati ♬ sonido original - ERIKA GONZÁLEZ
Preparación
- El nopal debe estar perfectamente lavado y sin residuos de espinas
- Este mismo se debe cortar perfectamente en trocitos para facilitar el licuado
- En la licuadora se pone el agua, la piña, el nopal y el jugo de naranja
- Se licúa hasta obtener una mezcla homogénea
- Si así se prefiere, se puede colar para tener una bebida más ligera
- Se puede endulzar con miel si así se gusta
- Se sirve y se bebe de inmediato para aprovechar todos sus nutrientes