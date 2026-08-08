Conoce el destino de Yucatán que te hará desconectarte de la rutina

Las vacaciones son el momento perfecto para poder descansar y desconectarte de la rutina. Si aún no tienes un destino elegido pues te recomendamos ir a Nuevo Uxmal que se ubica en Yucatán.

Este destino te hará vivir una experiencia inolvidable para toda la familia. No pierda más tiempo y visita el lugar donde podrás recargar energías para afrontar el resto del año de la mejor manera.

¿Qué ofrece este sitio de Yucatán?

La experiencia comienza en el Hotel Mundo Maya Nuevo Uxmal, donde puedes encontrar un sitio rodeado de selva yucateca donde puedes descansar tranquilamente. Las habitaciones, áreas de recreación, alberca y espacios naturales contribuyen a que la experiencia sea completa.

También tienes que visitar el Parque Nuevo Uxmal donde podrás disfrutar de una experiencia donde se puede disfrutar la naturaleza, la aventura y la riqueza cultural de la región.

Recorre senderos en bicicleta, camina entre la vegetación y descubre las especies que allí viven a través de su centro de conservación de vida silvestre, donde es posible observar ejemplares como el jaguar, el venado cola blanca, el venado temazate, el pecarí de collar, el pavo ocelado, el ocelote y el tepezcuintle.

✨🌿 Descubre el Hotel #MundoMaya Nuevo Uxmal, un oasis sustentable en el corazón de #Yucatán.



🌳🗿 Ubicado a tan solo 8.8 km de la emblemática zona arqueológica de Uxmal, este hotel se integra al Parque Nuevo Uxmal , una reserva natural de más de 2 000 hectáreas, ideal para… pic.twitter.com/nHvzeYaDSx — SECTUR México (@SECTUR_mx) September 7, 2025

Estos lugares se encuentran cerca de la Zona Arqueológica de Uxmal, lo que hará que sumes a la experiencia de descanso y naturaleza, la posibilidad de aprender sobre uno de los sitios mayas más importantes.

Cuando hayas realizado las actividades podrás volver al hotel para disfrutar de la alberca, la buena comida y la comodidad de descansar en medio de la naturaleza. Este es un sitio ideal porque realmente te permite poder desconectar de la rutina y los problemas para dar paso a un momento de relajación real. El Hotel Mundo Maya Nuevo Uxmal y Parque Nuevo Uxmal son las opciones perfectas para conectarte con el Mundo Maya.