Estos son los nutrientes que necesita tu cabello a partir de los 40 años

Con el paso del tiempo el cabello va experimentando cambios que pueden afectar la manera en que se ve y la resistencia. Es por esto que a partir de los 40 años es importante poder aplicar algunos nutrientes.

El pelo pierde densidad, resequedad y comienza a caerse con más frecuencia. Esto corresponde a factores de la edad, cambios hormonales y la alimentación. Si te ocurre esto es importante que consumas algunos nutrientes que son importante para que el cabello se vuelva más fuerte.

¿Cuáles son los nutrientes para fortalecer el cabello?

El primero de los nutrientes es la vitamina D que contribuye al crecimiento de los folículos. Si hay un déficit en esto comienza a haber caída del cabello. Puedes encontrar este nutriente en alimentos como el salmón, sardinas y productos lácteos.

También debes tener en cuenta el hierro que tiene incidencia en el transporte de oxígeno hacia los tejidos. Si no consumes lo suficiente puede haber caída del cabello. Para consumir este nutriente debes comer carnes magras, lentejas, espinacas y semillas de calabaza.

cabello

Por otro lado, la biotina o también conocida como vitamina B7, es quien se encarga de la producción de queratina que es fundamental para la estructura del cabello. Las puedes encontrar en alimentos como huevos, nueves, salmón y aguacate.

Aquí nos encontramos con los ácidos grasos omega-3 que hacen que tu cabello se vea más fuerte. Para adquirirlo debes consumir pescados grasos, semillas de lino y nueces. Así obtendrás un cuero cabelludo saludable.

Por último, nos encontramos con el zinc que es importante para la división celular y la síntesis de proteínas. Los especialistas no recomiendan consumir en exceso este nutriente por medio de suplementos porque puede ser perjudicial. Ante esto es que se recomienda consumir carnes magras, ostras, legumbres y semillas de calabaza.