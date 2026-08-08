MasterChef 24/7: ¿Cómo saber si un ostión está fresco y es seguro consumirlo?
Si las clases del Chef Alberto Collarte te despertaron el apetito, acá te decimos cómo elegir los ostiones ideales para comer
En esta semana, la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se engalanó con la presencia del experto Chef Alberto Collarte, quien le impartió unas clases a los cocineros que, sin duda, nos despertaron el apetito ya que les enseñó los secretos de proteínas como el cangrejo y los ostiones... ¿pero en qué te debes fijar para escoger los ostiones más frescos? ¡Checa estos tips!
¿Cómo escoger los ostiones más frescos y seguros para comer?
Luego de la clase del Chef Collarte, Carmen fue muy clara al respecto: los ostiones deben comerse lo más frescos posible para evitar enfermedades estomacales, y es por eso que si quieres disfrutarlos en tu comida de este fin de semana estos trucos seguramente te servirán al momento de escogerlos en tu marisquería de confianza:
Estos son los CUATRO ASPECTOS en lo que debes fijarte al momento de comprar ostiones:
- LA CONCHA
Debe estar bien cerrada: Si la concha está abierta, dale un golpecito suave contra la mesa o toca el borde del molusco. Si está vivo y fresco, la concha se cerrará de inmediato o lentamente. Si la concha permanece abierta, significa que el ostión está muerto y NO debe consumirse; tampoco debes consumir ostiones con la concha rota, perforada o fisurada.
- EL OLOR
El aroma de un ostión apto para consumirse debe ser fresco, salino y limpio, similar a la brisa marina; si desprende un olor fuerte, avinagrado, a amoníaco o "a pescado descompuesto", es una alerta roja y deséchalo de inmediato.
- CARNE Y LÍQUIDO INTERIOR
Al abrir la concha, el ostión debe conservar un líquido transparente y brillante. Si el interior está seco o el líquido se ve turbio/viscoso, el ostión ya no está en buen estado; sobre la carne, ésta debe verse jugosa, tersa y con un color uniforme entre blanco nacarado, crema o grisáceo. Descarta carnes opacas, amarillentas, secas o de consistencia pegajosa/babosa.
PESO Y TEMPERATURA
Un ostión fresco se siente pesado para su tamaño debido al agua retenida en su interior. Si se siente liviano o hueco, probablemente ya perdió su líquido y se deshidrató, lo que lo convierte en NO apto para comerse; sobre la temperatura, debe mantenerse entre 2 °C y 5 °C desde la compra hasta su preparación... ¡atención a eso!
Si sigues estos tips al pie de la letra, podrás tener la confianza de que tus ostiones son ideales para darle un toque MasterChef 24/7 a tus platillos... ¡de competencia!
¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?
Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.
¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?
Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.