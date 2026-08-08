MasterChef 24/7: ¿Cómo saber si un ostión está fresco y es seguro consumirlo?

En esta semana, la Cocina Oculta de MasterChef 24/7 se engalanó con la presencia del experto Chef Alberto Collarte , quien le impartió unas clases a los cocineros que, sin duda, nos despertaron el apetito ya que les enseñó los secretos de proteínas como el cangrejo y los ostiones... ¿pero en qué te debes fijar para escoger los ostiones más frescos? ¡Checa estos tips!

¿Cómo escoger los ostiones más frescos y seguros para comer?

Luego de la clase del Chef Collarte, Carmen fue muy clara al respecto: los ostiones deben comerse lo más frescos posible para evitar enfermedades estomacales, y es por eso que si quieres disfrutarlos en tu comida de este fin de semana estos trucos seguramente te servirán al momento de escogerlos en tu marisquería de confianza:

Estos son los CUATRO ASPECTOS en lo que debes fijarte al momento de comprar ostiones:

LA CONCHA

Debe estar bien cerrada: Si la concha está abierta, dale un golpecito suave contra la mesa o toca el borde del molusco. Si está vivo y fresco, la concha se cerrará de inmediato o lentamente. Si la concha permanece abierta , significa que el ostión está muerto y NO debe consumirse; tampoco debes consumir ostiones con la concha rota, perforada o fisurada.

EL OLOR

El aroma de un ostión apto para consumirse debe ser fresco, salino y limpio, similar a la brisa marina; si desprende un olor fuerte, avinagrado, a amoníaco o "a pescado descompuesto", es una alerta roja y deséchalo de inmediato.

CARNE Y LÍQUIDO INTERIOR

Al abrir la concha, el ostión debe conservar un líquido transparente y brillante. Si el interior está seco o el líquido se ve turbio/viscoso, el ostión ya no está en buen estado; sobre la carne, ésta debe verse jugosa, tersa y con un color uniforme entre blanco nacarado, crema o grisáceo. Descarta carnes opacas, amarillentas, secas o de consistencia pegajosa/babosa.

PESO Y TEMPERATURA

Un ostión fresco se siente pesado para su tamaño debido al agua retenida en su interior. Si se siente liviano o hueco, probablemente ya perdió su líquido y se deshidrató, lo que lo convierte en NO apto para comerse; sobre la temperatura, debe mantenerse entre 2 °C y 5 °C desde la compra hasta su preparación... ¡atención a eso!

Si sigues estos tips al pie de la letra, podrás tener la confianza de que tus ostiones son ideales para darle un toque MasterChef 24/7 a tus platillos... ¡de competencia!

¿Quién es la conductora y los jueces de MasterChef 24/7?

Al igual que en otras ediciones, el equipo de jueces está compuesto por Poncho Cadena, Zahie Téllez y Adrián Herrera; por otro lado, la conducción conservó a Claudia Lizaldi como presentadora estelar de MasterChef México 24/7 2026.

¿Dónde ver el 24/7 de MasterChef México 2026?

Si no te quieres perder un solo minuto de lo que sucede EN VIVO en MasterChef 24/7, entonces deberás sintonizar la transmisión desde Disney+ o ver las transmisiones por tiempo limitado en el sitio web oficial de Azteca UNO totalmente gratis; por otra parte, el contenido especial de cada programa estará disponible en las páginas oficiales de la emisión.