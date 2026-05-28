Conoce los hábitos de las personas resilientes

El término y definición de personas resilientes tuvo un boom hace poco tiempo. Evidentemente la palabra no se inventó recientemente, pero comenzó a utilizarse en contextos conocidos por muchas personas. Sin embargo algunos siguen sin entender a la perfección el término y esto explica la Psicología alrededor de la resiliencia. ¿Qué es, cómo se explica y para qué sirve?

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¿Cómo son y qué hacen las personas resilientes?

La revista CLARA entrevistó a la psicóloga Lara Ferreiro y explicó todo acerca de las personas resilientes y cómo se comportan estas. Iniciando por la definición, la experta aclaró que ser resiliente no se trata de no sufrir, sino de aprender a levantarse con base en la gestión del dolor ante situaciones realmente fuertes. Por ello, estas serían algunas características que podrían definir a las personas que demuestran resiliencia en la vida.

Aceptar lo incontrolable

Una de las cosas que incluso se propagaron mucho cuando en redes se adoptó el término, habla de la aceptación de las cosas que no se pueden controlar. Aunque suene algo absurdo, muchas personas se llenan de ansiedad por cosas que no están en su manejo, por lo que los que son resilientes aprenden a liberar esa carga emocional. Según datos recientes, eso puede reducir la ansiedad hasta en un 58%.

Tener un sentido o propósito de vida

Otro de los grandes dilemas de las sociedades a lo largo del mundo, lo cual es un verdadero dolor de cabeza para la modernidad es el sentimiento de extravío como ser humano. Por ello los que logran adaptarse y encontrar valor en sus relaciones, trabajo o entorno general… suelen estar mucho más en paz. Se adjudica un porcentaje de 23% de menor probabilidad de padecer depresión y evidencian un mejor control del estrés.

Rodearse de vínculos sanos

Las personas resilientes aprenden a rodearse de situaciones que les favorezcan y no que les resten. Además, entienden a la perfección que solos es mucho más complicado alcanzar la plenitud. Si tuviste un evento traumático, hay un 50% de probabilidades de recuperarte si tienes una fuente de soporte. Las relaciones humanas sanas son el mejor predictor de bienestar psicológico, según estudios sobre longevidad.