Conoce la manera correcta de ocultar los granitos con maquillaje

Los granitos aparecen debido a las condiciones de la piel, pero su presencia causa mucha molestia e inseguridad. Ante esta situación es que muchas mujeres optan por taparlos con maquillaje, pero si no conocen la técnica correcta pues pueden obtener el resultado incorrecto.

Hay una técnica específica que te dará buenos resultados para poder ocultar los granitos que tienes en el rostro. La misma se basa en el uso de correctores de colores que es muy eficaz. Aquí se plantea que el color verde cancela el tono rojo por lo que se puede usar para ocultar imperfecciones sin acudir a bases pesadas.

¿Cómo ocultar los granitos con maquillaje?

Si sigues el paso a paso de la teoría del color vas a lograr un excelente resultado. Es por ello que necesitarás un correcto del color de tu piel y uno en tono verde para ocultar el rojo.

Los materiales que vas a necesitar son:

Corrector verde.

Corrector del tono de tu piel.

Base.

Brochas (idealmente dos, una un poco más grande y otra más pequeña).

El paso a paso para ocultar granitos

Lo primero es tomar el corrector de tonalidad verde y otro con el tono de tu piel. Vas a mezclarlos muy bien en un recipiente para crear la mezcla perfecta, que va a quedarte de subtono verdoso. Ese verde te va a ayudar a bajar la rojez.

|(ESPECIAL/CANVA)

El siguiente paso es aplicarlo con una brocha de manera puntual sobre los granitos que quieras tapar y pinta con toquecitos. Difumina los bordes con una brocha más pequeña. Aplica una base del tono de tu piel para un acabado más uniforme.

Estos sencillos pasos te ayudarán a poder ocultar los molestos granitos. Además, puedes finalizar agregando un poco de polvo fijador o una base en polvo, para quitar la oleosidad de la piel.

La técnica bien empleada es ideal para poder ocultar las imperfecciones.