Conoce los meses en que nacen las personas inteligentes, según especialistas

Hay una creencia que manifiesta que de acuerdo con la época del año en el que se nace se adquiere mayor o menor inteligencia. Es por esto que te vamos a contar cuáles son los meses donde nacen las personas más inteligentes.

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Investigadores de países como Estados Unidos y Japón hicieron un cruzamiento de datos sobre el desarrollo infantil con el calendario para determinar si hay coincidencias en la inteligencia.

¿Cuáles son los meses donde nacen las personas inteligentes?

Desde Harvard han manifestado que las personas que nacen en verano, otoño y sobre todo en el último trimestre del año, obtienen las puntuaciones más altas en lo que son pruebas de inteligencia y a mostrar una mayor capacidad de pensamiento creativo.

Por otro lado, aquellos que nacen en invierno y primavera registran métricas diferentes de desarrollo motriz y cognitivo a lo largo de los primeros años de vida. Para poder llegar a esto es que se hicieron seguimiento del crecimiento de los niños con pruebas de agilidad e inteligencia. Esto se vio plasmado en:



A los 8 meses: los niños mostraron mayor agilidad y coordinación en bebés.

A los 4 años: quienes nacieron en la segunda mitad del año tienen más facilidad para resolver acertijos espaciales y tareas de coordinación, como la prueba de bloques de Graham-Ernhart.

A los 7 años: en esta etapa se mostró más inteligencia en las pruebas de Wechsler, donde obtuvo mayor puntaje en razonamiento y nota final.

Inteligencia

Cabe destacar que el secreto está relacionado con la edad relativa en el colegio. Esto significa que de acuerdo con el mes que nacen, hay chicos que entran a la escuela siendo los más grandes del grupo y otros que terminan siendo los más chicos, lo que marca una importante diferencia.

Ante esto es que quienes son los mayores del curso tienen una mayor ventaja de madurez natural, por lo que tienen mayor autocontrol, mejor capacidad de atención y más confianza.

Lo contrario ocurre con los más chicos ya que al comienzo les cuesta poder alcanzar el rendimiento que tienen sus compañeros más grandes. Esto los llevar a desarrollar empatía, perseverancia y habilidades sociales para adaptarse al grupo.

