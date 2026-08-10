Conoce el origen y significado del apellido Serrano

Uno de los elementos claves que componen la identidad familiar es el apellido. Estos permiten poder conocer la historia y los orígenes de los antepasados. En el mundo hay una gran cantidad de apellidos, pero si hablamos de algunos de los más famosos nos encontramos con Serrano.

Un adulto mayor es derribado en la calle y las redes se encienden; Sergio Sepúlveda despide a un compañero

Este es un apellido perteneciente al mundo hispanohablante, un nombre de origen antiguo que conserva un gran vínculo la geografía y la tradición española por lo que se ha ido extendiendo.

¿Cuál es el origen y significado del apellido Serrano?

Debes tener en cuenta que el apellido Serrano obedece a la categoría de apellidos toponímicos que marca el lugar de la procedencia de aquellos que lo portan. En latín serra significa "sierra", por lo que Serrano alude a los "de la sierra o nacidos en la sierra". Teniendo en cuenta esto es que se utilizaba antiguamente para distinguir a aquellas personas que habitaban en montes y cordilleras.

Por otro lado, tenemos que mencionar que el apellido Serrano ocupa el puesto 27º entre los treinta apellidos más comunes de España con 129.941 personas que lo portan como primer apellido. Su distribución geográfica se extiende por todas las provincias españolas con especial presencia en Castilla-La Mancha y Andalucía.

|Crédito: Getty Images/oonal

Sin embargo, tenemos que mencionar que hay historiades que le atribuyen el origen histórico del apellido al pretor romano Aulio Atilio Serrano , presente en Hispania en el año 190 a.C, lo cierto es que la historia de dicho apellido difícilmente puede remontarse a siglos tan antiguos. Por otro lado, tenemos que confirmar que hay personajes históricos que han llevado el apellido Serrano.

Actualmente este apellido es frecuente en países como México, España, Colombia, Argentina y otros territorios de América Latina. La expansión del mismo se debe a los grandes movimientos migratorios y a la expansión de las familias españolas.