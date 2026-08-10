La verdadera razón por la que Luis fue el decimotercer eliminado de MasterChef 24/7

MasterChef 24/7 vivió una gala de eliminación donde los participantes con Delantal Negro tuvieron que demostar tods sus técnicas y amor por la cocina ya que en esta semana se confirmaría la lista de los 10 mejores cocineros de la temporada, por lo que cualquier minimo error podría convertir su participación en la última.

Tras el inicio del programa los participantes que se presentaron a cocinar fueron: Luis , Michelle, Antrax, Claudia, Carmen, Ixdit y Flor, la primera en subir al balcón fue Carmen, pues gracias a que pudo convencer a los Chefs con el famoso reto del huevo, donde demostró que con este esta simple proteína puede lograrse una preparación deliciosa.

En el segundo reto de “el muro” Antrax y Claudia lograron ser la pareja en subir al reto de salvación ya que sin tener comunicación directa prepararon platillos iguales, tanto de sabor como de presentación de emplatado.

Finalmente, Michelle, Luis, Flor e Ixdit fueron los cuatro cocineros que se presentaron al reto de eliminación donde la máxima autoridad culinaria conformada por los Chefs Zahie Téllez, Adrián Herrera y Alfonso “Poncho” Cadena determinaron que el reto se basaría en “Mar y Tierra” donde se tuvo que combinar proteínas pero que destacara cada una de ellas.

¿Por qué salió Luis de MasterChef 24/7?

Tras terminar el tiempo estipulado para hacer los platillos del reto “Mar y Tierra” los chefs calificaron cada alimento de los cocineros, sin embargo, Luis no logró obtener buenas críticas pues su platillo “ Con fuerza alegría y luz” el cual consistió de langosta a la plancha con una salsa de frijol, chorizo y setas, estaba más enfocado en destacar sabores del mar, de acuerdo con las palabras de la Chef Zahie Téllez no hubo un equilibrio y desde el emplatado se veía. Debido a estas críticas el cocinero fue nombrado como el elegido para abandonar MasterChef 24/7.

Tras ser confirmado como el eliminado de la noche, Luis se presentó en el PostShow con Antonio Betancourt y Leslie Gallardo, ahí los conductores recordaron su recorrido en la cocina más famosa de México y el originario de Veracruz expresó que presentía las señales que anticipaban su eliminación lo, asimismo, habló de los retos que enfrentó junto a sus compañeros, entre ellos el complicado desafío del muro.

MasterChef 24/7 | Luis se despide entre lágrimas y queda fuera de la cocina más famosa de México

¿Dónde ver GRATIS MasterChef 24/7?

Para que no te pierdas ningún minuto de MasterChef 24/7 y sobre todo de esos días de eliminación como hoy o los de entre semana donde se juega el Pin del Chef, la capitanía, la Batalla por Equipos, los Jueves de Delantales Negros y los viernes de salvación piedes seguirlo a traves de la programación de Azteca Uno, la cual es de lunes a viernes de 8:30 pm a 10:30 pm, mientras que los domingos es de 8:00 pm a 11:00 pm.