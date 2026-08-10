Los trapos de cocina en la puerta del horno no van más: cómo liberar la cubierta y ganar espacio

La cocina es uno de los lugares más importantes dentro de la casa y que es clave mantenerla ordenada para que no se acumule suciedad ni mucho menos aparezcan insectos. Si hay algo común en muchos de los hogares es que se cuelguen los trapos para limpiar sobre la puerta del horno y que termina ocupando espacio. Por eso, los especialistas compartieron el truco de cómo guardar los repasadores y así liberar espacio en la cubierta en pocos minutos y lograr un ambiente ordenado.

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Los trapos son muy utilizados en el día a día en la cocina, ya sea para la limpieza o para agarrar ollas y sartenes calientes y evitar quemaduras. Por lo general, se suelen colocar por encima de la puerta del horno o los quemadores o incluso sobre la cubierta. Es uno de los muebles claves en la organización de la cocina, ya que es donde preparamos los alimentos para luego cocinarlos y debe estar lo más limpia y ordenada posible.

Hay cubiertas que se utilizan generalmente para preparar alimentos, pero sirve para almacenar porta utensilios, electrodomésticos como hornos o más bien para colocar los trapos. Pero, esta moda quedará en el olvido y es que será reemplazada por una solución que se ha convertido en tendencia y que deberías aprovechar, ya que lograrás un espacio más elegante.

Los trapos de cocina sobre la puerta del horno no van más

En lugar de colocar los trapos sobre la puerta del horno o encima de la cubierta, la mejor solución es una serie de colgadores que sujetan el tejido entre sus muescas y así no se caerá al piso, no se escurrirá ni tampoco estará expuesto a salpicaduras. Además, el reborde tiene aspecto de acero inoxidable que aportarán ese toque de modernidad a la cocina sin haber gastado demasiado dinero.

Cuáles son las ventajas de estos colgadores para la cocina

Otra de las ventajas que tienen estos colgadores es que son fáciles de instalar y es que se pueden pegar gracias a su adhesivo a los azulejos, cristales, armarios o incluso superficies de plástico. Otra de las ventajas es que son resistentes a la humedad y podrás tenerlos cerca del fregadero. A este artículo podrás encontrarlo con tiendas como Amazon.