Los peluches de crochet de Rumi de KPop Demon Hunters son una opción divertida para personalizar la mochila de los niños antes del regreso a clases. Además, estas figuras de amigurumi pueden convertirse en un accesorio especial para quienes disfrutan de las aventuras de HUNTRIX .

Por eso, si buscas una manualidad inspirada en la película, puedes tomar como referencia las ideas de Rumi a crochet que aparecen en Pinterest y crear pequeños muñecos para colocar en la mochila. Algunas propuestas muestran a Rumi en versión amigurumi, mientras que otras destacan su característico look de la película.

Peluches de crochet: 4 ideas de Rumi de KPop Demon Hunters para decorar tu mochila

Estas ideas pueden servir como inspiración para crear peluches de Rumi en crochet , especialmente si ya tienes experiencia con el tejido de amigurumis. También puedes adaptar el tamaño para que el accesorio sea ligero y fácil de colocar en una mochila escolar.

1. Rumi en versión amigurumi: Una de las opciones más bonitas es elaborar a Rumi como un pequeño muñeco de crochet . Esta propuesta puede incluir su cabello, ropa y algunos de los detalles que caracterizan a la protagonista de KPop Demon Hunters . El resultado puede convertirse en un llavero o colgante para la mochila si agregas una argolla o una pequeña correa en la parte superior.

Haz un peluche amigurumi de Rumi, de KPop Demon Hunters para colgar en tu mochila.|(Pinterest)

Una de las opciones más bonitas es elaborar a . Esta propuesta puede incluir su cabello, ropa y algunos de los detalles que caracterizan a la protagonista de . El resultado puede convertirse en si agregas una argolla o una pequeña correa en la parte superior. 2. Rumi estilo chibi: Otra alternativa consiste en hacer una versión chibi de Rumi con cabeza grande y cuerpo pequeño . Este diseño resulta ideal para los niños porque puedes darle una apariencia tierna y compacta. Pinterest también reúne patrones e ideas de Rumi en estilo chibi que pueden servir como referencia para adaptar los colores y las proporciones del personaje.

Otra alternativa consiste en hacer una versión . Este diseño resulta ideal para los niños porque puedes darle una apariencia tierna y compacta. Pinterest también reúne patrones e ideas de que pueden servir como referencia para adaptar los colores y las proporciones del personaje. 3. Rumi con su característico look: Si quieres una manualidad más detallada, puedes crear un peluche de crochet inspirado en el atuendo de Rumi . El cabello, los colores de su ropa y los pequeños accesorios ayudan a que el personaje sea reconocible. Esta idea funciona especialmente bien como decoración para la mochila , ya que puedes hacer el muñeco un poco más grande y colocarlo en uno de los cierres.

Crea tus peluches de KPop Demon Hunters al estilo de Rumi.|(Pinterest)

Si quieres una manualidad más detallada, puedes crear un . El cabello, los colores de su ropa y los pequeños accesorios ayudan a que el personaje sea reconocible. Esta idea funciona especialmente bien como , ya que puedes hacer el muñeco un poco más grande y colocarlo en uno de los cierres. 4. Mini Rumi para colgar en la mochila: Una última propuesta es crear una Rumi pequeña y ligera para utilizar como charm. Puedes reducir el tamaño del amigurumi y añadir una cuerda, cadena o argolla para sujetarlo fácilmente. En Pinterest puedes encontrar distintas versiones de Rumi tejida a crochet, por lo que puedes combinar elementos de varias propuestas y crear tu propio diseño.

Cómo limpiar la mochila antes del regreso a clases

Antes de colocar tu nuevo peluche de Rumi en la mochila, conviene dejarla limpia y lista para comenzar el ciclo escolar. Primero, vacía todos los compartimentos y sacude el interior para eliminar polvo, migajas y otros residuos.

Después, revisa la etiqueta de cuidado de la mochila para saber si puedes lavarla a mano o en lavadora. Para una limpieza más delicada, puedes utilizar agua tibia, jabón suave y una esponja o cepillo para retirar las manchas.

Al terminar, deja la mochila secar completamente al aire y con los compartimentos abiertos. De esta manera, evitarás que la humedad permanezca en las costuras y tendrás el accesorio listo para colocar tu nuevo peluche de Rumi.