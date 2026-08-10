Cómo planchar el cabello teñido sin que pierda su brillo natural: Consejos clave

La estética es uno de los puntos en donde más esmero se pone en la actualidad. La belleza no solo se concentra en la vestimenta que utilizamos, sino que las tendencias ponen de relieve el tipo de corte de cabello, la manicura y el maquillaje que empleamos.

Noticias Laguna del 9 de agosto 2026

Sin embargo, en cada uno de estos puntos debemos de tomar en cuenta ciertos factores que terminan por garantizar, o no, el objetivo que perseguimos con ellos. En el caso del corte de cabello y peinado, uno de los temas en los que hay que prestar atención es cuando nuestro pelo ha sido teñido y cualquier paso que demos con él no debe opacar su brillo.

Cuidados con el cabello teñido

Los expertos en belleza remarcan que para mantener el cabello teñido saludable y preservar el color por más tiempo, es fundamental lavarlo con agua tibia o fría utilizando productos libres de sulfatos y parabenos, diseñados específicamente para pelo teñido. Pero el otro punto en el que se debe de prestar suma atención es cuando lo alisamos.

Planchar el cabello teñido sin comprometer su brillo ni la intensidad del color requiere controlar principalmente la temperatura, la preparación de la fibra capilar y la técnica de sellado. Es por eso que a continuación se detallan consejos clave para conseguirlo:

Preparación y protección térmica

Aplica un protector térmico específico: Utiliza un protector diseñado para cabellos teñidos (preferentemente con filtros UV y aceites ligeros como el de argán o camelia). Aplícalo sobre el cabello húmedo antes de secar.

Secado previo al 100%: Nunca abraces el cabello húmedo o mojado con la plancha. El agua dentro de la fibra hierve instantáneamente, causando microexplosiones en la cutícula que apagan el brillo y deslavan el tinte.

¿Cómo planchar el cabello teñido?

Tras la preparación y protección térmica de nuestro cabello, los expertos ponen el foco en una guía que no solo ayuda a alisar el pelo teñido, sino que es fundamental para que su brillo no desaparezca:

Ajuste de temperatura según el tipo de cabello

La temperatura excesiva desgasta los pigmentos artificiales y degrada la queratina:

Fino, decolorado o rubio: Ajusta la plancha entre 140°C y 160°C.

Normal o tinte sobre tono: Mantenla entre 160°C y 180°C.

Grueso o resistente: Utiliza un máximo de 190°C.

Técnica de alisado

Divide en secciones pequeñas: Trabaja con mechones finos (de 1 a 2 cm de grosor). Esto permite transmitir la temperatura uniformemente sin tener que presionar de más. Una sola pasada fluida: Desliza la plancha a velocidad constante, de raíz a puntas, en un solo movimiento continuo. Dar múltiples pasadas lentas degrada el color y deja el pelo opaco. Placas adecuadas: Prioriza planchas con placas de cerámica o titanio revestidas en turmalina. La turmalina emite iones negativos que cierran la cutícula y eliminan el encrespamiento.

Sellado final del brillo