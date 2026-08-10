Cómo preparar una infusión de clavo de olor: fortalece el sistema inmune y disminuye la hinchazón abdominal

Entre las especias más populares que existe es el clavo de olor, que se caracteriza por ser un árbol perteneciente a la familia Myrtaceae y que es nativo de Indonesia; pero que se ha expandido por todo el mundo y se emplea mucho para realizar todo tipo de rituales espirituales, como así también para aromatizar los ambientes. Para que puedas fortalecer el sistema inmune y disminuir la hinchazón abdominal, te vamos a compartir cómo preparar una infusión y que será muy fácil de preparar.

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Otra de las características que debemos mencionar de los clavos de olor es que su nombre deriva de la palabra clavo (de los fabricados en fraguas artesanales) y son cosechados principalmente en Indonesia y Madagascar. Se trata de una planta de hojas perennes y que puede llegar a una altura de hasta 10 metros. Pero, es conocida principalmente como especia y todos los beneficios que tiene para la salud.

En cuanto al sabor que tienen los clavos de olor es que es intenso, dulce y especiado, que aporta personalidad a muchos platillos y bebidas, pero que más allá de los usos culinarios, se lo emplea como medicina, contribuyendo al cuidado personal. En este caso, las propiedades es su composición nutricional y a la presencia de sustancias bioactivas; contiene flavonoides, taninos, vitaminas, minerales.

Cuáles son los beneficios del clavo de olor

Entre los beneficios que aportarán los clavos de olor, hay que mencionar que ayudará a disminuir la hinchazón abdominal; contribuye a fortalecer el sistema inmune por sus compuestos antioxidantes y antimicrobianos; combate el envejecimiento celular y alivia el dolor. Por eso, te vamos a compartir el paso a paso para preparar esta infusión en simples pasos.

#SaludNatural #DigestiónSaludable #Antiinflamatorio #RemediosNaturales #Metabolismo #Bienestar ♬ sonido original - dr.alexandreolmos @dr.alexandreolmos El clavo de olor ha sido usado durante siglos en la medicina tradicional por sus potentes propiedades antibacterianas, digestivas y antiinflamatorias. ✅ Alivia la digestión → Prepara un té hirviendo 3-4 clavos de olor en una taza de agua durante 10 minutos. Tómalo después de las comidas para evitar hinchazón y pesadez. ✅ Alivia el dolor de muelas → Mastica un clavo de olor o aplica su aceite esencial diluido sobre la encía para un alivio natural. ✅ Regula el azúcar en sangre → Agrega clavos de olor a infusiones o usa su extracto en pequeñas dosis para mejorar la sensibilidad a la insulina. Guarda este video y sígueme para más consejos de salud natural. #ClavoDeOlor

Cómo preparar la infusión de clavo de olor para reducir la hinchazón abdominal