Cómo lograr un sueño profundo: la rutina nocturna de un especialista en longevidad

Cuando pretendemos esforzarnos por mejorar nuestra salud y tomamos contacto con algún profesional en este tema de inmediato aparecen como recomendaciones una serie de hábitos. Los especialistas aconsejan cambios en nuestra vida que aporten a nuestro organismo.

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Así es como la alimentación balanceada, el hacer ejercicio, tomar agua y descansar adecuadamente sobresalen entre los hábitos saludables recomendados. En este último punto hay que hacer especial hincapié ya que el sueño es una parte muy importante de nuestro día y garantizarlo debe ser una responsabilidad nuestra.

Dormir para tener salud

Desde la Fundación Española del Corazón afirman que dormir bien tiene efectos beneficiosos tanto para el cuerpo como para la mente, y eso repercute en nuestra salud cardiovascular. Junto a la alimentación, el sueño es la principal necesidad básica del ser humano, sentencia sus expertos.

Esta entidad pone el foco en los beneficios de dormir bien y destaca que ayuda a mantener el peso, mejora la inmunidad, protege el corazón, beneficia la salud emocional, mejora la memoria e incrementa la creatividad.

¿Cómo dormir mejor?

Más allá de que el mundo de la ciencia ha elaborado diferentes estudios con el foco en la cantidad de horas que son las adecuadas para el descanso, el experto en longevidad Marcos Vázquez hace referencia a la calidad del sueño. En este punto, precisa que para alcanzar un sueño profundo la clave biológica reside en imitar las señales ancestrales que el cerebro requiere para descansar: la oscuridad y la baja de temperatura.

De acuerdo con este experto, mantener una exposición abundante a la luz durante el día y reducir la iluminación por la noche sincroniza el ritmo circadiano y estimula la liberación de melatonina, mientras que evitar el uso de pantallas antes de dormir resulta indispensable para no bloquear este proceso hormonal.

En este marco, dio a conocer una rutina que sirve para preparar al cuerpo ya que, afirma, lograr el sueño profundo no inicia al acostarse, sino horas antes mediante las siguientes acciones:

