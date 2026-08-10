La lengua de suegra pasó moda: esta es la planta que requiere pocos cuidados y pronto la reemplazará

La Lengua de Suegra es una de las plantas de interior más populares que existen y que son perfectas para decorar cualquier ambiente no solo por la belleza de sus hojas, sino también por las propiedades espirituales que posee. Sin embargo, más allá de ser fundamental en la contribución del bienestar y la armonía, los especialistas en decoración de interiores aseguraron que hay otra planta que la reemplazará ya que es tendencia en decoraciones y embellecerá cualquier espacio.

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La Sansevieria es el nombre científico de esta planta y que se caracteriza por sus hojas alargadas y puntiagudas de color verde y que son ideales para colocar en los ambientes cerrados debido a que no soporta temperaturas extremas. Además se la conoce por su capacidad de purificar el aire gracias a que absorberá las toxinas, corta las malas energías que pueden ingresar al hogar, según el Feng Shui y sus cuidados son mínimos.

Otro de los motivos por los que la Lengua de Suegra son elegidas es porque son perfectas para la decoración de interiores y porque requiere de pocos cuidados. En este caso, los expertos aseguran que la Sansevieria quedará en el olvido y será reemplazada por otra especie que ha ganado popularidad y que será muy fácil de mantener y deberías aplicar.

Dile adiós a la Lengua de Suegra por esta planta

La planta de interior que viene a reemplazar a la Lengua de Suegra es el potus roto, que se caracteriza por ser una planta tropical de crecimiento colgante y el aspecto de sus hojas. Su nombre científico es Philodendron peruviano y es originaria de América Central.Además, sus hojas tienen un intenso color verde, con hojas en forma de corazón y una textura con la que lograrás un aspecto único.

Dónde ubicar el Potus roto

Por otro lado, lo que debemos decir del potus roto está en las hojas gruesas, de una superficie rugosa y un aspecto acolchado. Para poder mantenerla fuerte, debes ubicarlo en un lugar donde le de luz indirecta, regar cuando el sustrato cuando esté secándose y mantener una buena humedad ambiental.