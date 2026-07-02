Conoce el paso a paso para preparar una máscara de pestañas casera
Esta opción surge para los amantes de lo natural y quieran seguir luciendo de la mejor manera.
El rímel es uno de los productos más utilizados en el mundo del maquillaje. Si bien en el mercado podemos encontrar una gran cantidad de marcas y presentaciones, pero muchas mujeres se han inclinado por una mezcla casera.
Aquí te dejamos una sencilla receta para elaborar tu propio rímel. Esta es una increíble manera de comenzar a incursionar en el mundo del maquillaje natural y adquirirás conocimientos interesantes.
¿Cómo elaborar un rímel casero?
Ingredientes:
- Cera blanca de abejas en perlas
- Aceite de coco
- Aceite de ricino
- Carbón activo cosmético
- Vitamina E
- Envase de máscara de pestañas
- Embudos mini
- Vaso de precipitado
Procedimiento:
Pesa la cera alba: la cera blanca de abejas que aporta cuerpo y estructura a la fórmula. Es la responsable de la textura cremosa y de la ligera fijación sobre las pestañas.
Añádela al recipiente: luego vas a introducir la cera alba en un recipiente para baño María. El calor suave ayuda a fundir los ingredientes.
Prepara el aceite de coco; este suaviza la mezcla y contribuye a una aplicación uniforme del rímel sobre la pestaña.
Incorpora el aceite de coco: coloca el aceite de coco junto a la cera alba y se comenzará a formar la base grasa de la fórmula.
Prepara el aceite de ricino; el aceite de ricino cuida a las pestañas y cejas. Agrega este elemento a la mezcla y comienza a calentar suavemente al baño María.
Funde hasta una mezcla uniforme: vas a calentar hasta que la cera se funda por completo y se forme una mezcla homogénea. Si usas el microondas hazlo con intervalos cortos.
Prepara el carbón activo: este producto es el que le brinda el color. Con la mezcla completamente fundida, añade el carbón activo cosmético para dar color a la fórmula.
Remueve hasta que quede homogéneo: debe quedar una mezcla uniforme y no queden grumos.
Añade la vitamina E; deja que la preparación se enfríe hasta los 40°C y agrega la vitamina E.
Rellena el envase: con el mini embudo tienes que rellenar la máscara de pestañas. En el caso de que la mezcla se endurezca vuelve a calentar a baño María.
Cierra y etiqueta: cierra bien el envase y, si quieres, personalízalo con su etiqueta para tenerlo listo y bien identificado.