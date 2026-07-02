¿Qué es y para qué sirve el agar agar? La Chef Lili Cuéllar lo explicó en clase de MasterChef 24/7

Los cocineros de MasterChef 24/7 continúan ampliando sus conocimientos culinarios con técnicas e ingredientes fundamentales de la gastronomía. En la clase de este jueves, impartida por la "Maestra del fuego" Lili Cuéllar, los alumnos conocieron sobre el agar agar, un elemento ampliamente utilizado en la cocina profesional por sus propiedades gelificantes. Pero, ¿Qué es y para qué sirve?

Clases MasterChef 24/7: ¿Qué es el agar agar y para qué sirve?

Durante la sesión, la Chef Lili Cuéllar explicó que el agar agar es un gelificante de origen vegetal que se obtiene de distintas especies de algas rojas. Añadió que lo importante de este ingrediente es que solamente se activa con calor. "Si no lo llevó a hervor, que rompa a hervor a 85 a 100 grados nunca va a gelificar".

De acuerdo con Larousse Cocina, se trata de una sustancia mucilaginosa, también conocida con el nombre de “musgo de Japón” o “de Ceilán” "que se extrae de unas algas muy abundantes en el océano Índico y en el Pacífico". El diccionario culunario añade que se puede encontar en forma de pequeñas tiras arrugadas, de colores variados, o bien en forma de panes o polvo.

Durante la clase de MasterChef 24/7, los concursantes conocieron las propiedades y aplicaciones del agar agar.|Canva

"Cuando se hace fundir en agua a fuego lento, el mucílago se deslía, se concentra al hervir, y luego, al enfriarse, adopta la consistencia de una gelatina. Los japoneses lo incorporan a sus potajes, aunque el agar-agar encuentra sus principales empleos en la industria alimentaria en elaboraciones variadas como cremas heladas, salsas y sopas en conserva y como agente espesante y gelatizante", explica en Larousse Cocina.

La clase en MasterChef México 2026 en la que conocieron agar agar

La clase de Lili Cuéllar en MasterChef México 2026 permitió a los participantes comprender la importancia de conocer las propiedades de cada ingrediente para obtener los resultados deseados en la cocina. Más allá de memorizar recetas, la enseñanza estuvo enfocada en entender cómo funciona el producto y en qué tipo de preparaciones ofrece mejores resultados.

Con este tipo de lecciones, MasterChef 24/7 continúa acercando al público y a sus concursantes a técnicas y conocimientos utilizados por chefs profesionales, demostrando que dominar ingredientes como el agar agar puede marcar la diferencia entre una preparación común y un platillo con una presentación y textura de nivel profesional.

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