Poner bicarbonato alrededor del inodoro: para qué sirve y por qué se recomienda

El bicarbonato es uno de los ingredientes más utilizados en los trucos caseros de limpieza por su versatilidad y facilidad de uso. En el baño, puede incorporarse a distintas tareas para ayudar a mantener la superficie fresca y reducir algunos olores desagradables.

Noticias Querétaro del 18 de agosto 2026

Uno de los métodos que circula consiste en colocar bicarbonato alrededor del inodoro, especialmente en la zona cercana a la base. Esta práctica busca aprovechar sus propiedades para mantener el área más limpia y contribuir a neutralizar los malos olores.

¿Para qué sirve poner bicarbonato alrededor del inodoro?

La limpieza del inodoro no termina en la taza: la zona que queda en contacto con el piso también puede acumular restos, humedad y suciedad con el paso de los días. Por eso, algunos trucos sencillos buscan prestar especial atención a este punto del baño. Entre ellos aparece el uso de bicarbonato de sodio, un producto económico que puede tener distintas aplicaciones durante las tareas de limpieza.

Absorbe la humedad

La zona que rodea la base del inodoro puede permanecer húmeda después de limpiar el baño o debido al uso cotidiano. Colocar bicarbonato en este sector puede ayudar a absorber parte de esa humedad superficial y mantener el perímetro más seco.

Ayuda a controlar los olores

Los malos olores también pueden concentrarse alrededor de la unión entre el sanitario y el piso. El bicarbonato se utiliza en este tipo de situaciones por su capacidad para neutralizar determinados olores, por lo que puede convertirse en un complemento de limpieza habitual.

Facilita la eliminación de suciedad

Otra de sus características es su textura, que permite utilizarlo como un abrasivo suave durante la limpieza. Al retirarlo con un paño o cepillo, puede contribuir a desprender restos de suciedad acumulados alrededor de la base del inodoro.

Mantiene más limpio el perímetro

Aplicado de manera adecuada, este ingrediente puede complementar las tareas habituales de higiene del baño. Sin embargo, no sustituye la limpieza y desinfección regular del sanitario, el piso y las juntas, especialmente cuando existen manchas persistentes o acumulación de suciedad.

¿Qué acciones debes evitar a la hora de lavar el baño?

Al lavar el baño, evita mezclar productos de limpieza, ya que algunas combinaciones pueden liberar gases peligrosos. Tampoco conviene utilizar elementos abrasivos sobre superficies delicadas, dejar el ambiente sin ventilación o mantener zonas húmedas después de limpiar. Secar correctamente ayuda a prevenir la acumulación de humedad, malos olores y la aparición de moho.