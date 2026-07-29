3 consejos increíbles para quitar las etiquetas de los frascos

En las casas suelen haber una gran cantidad de frascos que pueden ser reutilizados, pero muchos desconocen cómo quitarle las etiquetas sin tanto esfuerzo. Ante esto es que te vamos a contar cómo lograrlo para convertir estos recipientes en almacenadores de elementos.

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Antes de darle un nuevo uso pues procura bien el retirar el pegamento adherido al vidrio. Algunas se desprenderán fácilmente, pero otros son más resistentes por lo que te vamos a contar como hacerlo correctamente.

¿Cómo quitar las etiquetas de los frascos?

Estos trucos caseros son realmente eficaces, además solo necesitarás ingredientes económicos y fáciles de conseguir, evitando la necesidad de comprar productos especializados.

Agua caliente con jabón

Cómo hacerlo:



Primero llena un recipiente con agua caliente.

Luego vas a agregar unas gotas de jabón para lavar trastes.

Sumerge el frasco durante 20 o 30 minutos.

Retira la etiqueta con ayuda de tus manos o una espátula de plástico.

Procura lavar nuevamente el frasco para eliminar cualquier residuo.

Con este método vas a poder ablandar el adhesivo, facilitando que la etiqueta se desprenda casi por completo. Es la opción más sencilla y funciona en la mayoría de los casos.

Trucos para retirar las etiquetas de los frascos de vidrio |Crédito: Canva

Aceite vegetal y bicarbonato de sodio

Cómo hacerlo:

Este paso consiste en mezclar una cucharada de aceite vegetal con una cucharada de bicarbonato de sodio hasta formar una pasta.

Luego aplica la mezcla sobre el pegamento.

Deja actuar durante 15 minutos.

Vas a frota con una esponja suave o un paño.

Luego lava con agua tibia y jabón para retirar el aceite.

Una vez que el papel ya se retiró, pero notas que queda una capa pegajosa, esta mezcla puede ser de gran ayuda. El aceite ayuda a disolver el adhesivo mientras que el bicarbonato actúa como un abrasivo suave.

Vinagre blanco caliente

Cómo hacerlo:



Calienta un poco de vinagre blanco sin dejar que hierva.

Luego tendrás que humedecer un paño o una servilleta con el vinagre.

Colócalo sobre la etiqueta durante 10 o 15 minutos.

Vas a retirar el papel y frotar los residuos con una esponja.

Lava el frasco con agua y jabón.

Con esta mezcla vas a poder eliminar el adhesivo, pero también podrás neutralizar olores que puedan permanecer en el recipiente. Este truco es uno de los aliados más efectivos para retirar restos de pegamento.