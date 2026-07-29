6 trucos simples para que tu cocina luzca impecable y ordenada sin esfuerzo

Todas las personas esperamos culminar con nuestras rutinas para volver a nuestro hogar. Este espacio es el que nos abraza al llegar, nos contiene y ayuda a relajarnos. Además, en este encontramos a nuestra familia y a las mascotas que tanto cariño nos ofrecen.

Los expertos en diseño de interiores remarcan que cada ambiente de una casa tiene su importancia y es por eso que invitan a acondicionarlos para sentirnos a gusto en ellos. En esta oportunidad, el foco se posa sobre la cocina, pero especialmente en aquellas que nunca lucen ordenadas para que esta situación se pueda revertir.

Trucos para una cocina ordenada

Tras analizar diferentes fuentes de datos relacionadas con el diseño y la decoración de hogares, se logró reunir los tips más efectivos que los expertos comparten para conseguir que una cocina luzca impecable y ordenada sin esfuerzo con 6 cambios fáciles:



Guardar las botellas fuera de la vista: Exhibir botellas de sobre la mesada o sobre las alacenas le da al espacio un aspecto improvisado y desordenado. Lo ideal es almacenarlas dentro de armarios cerrados o en la despensa.

Renovar los textiles de cocina gastados: Los repasadores manchados o las agarraderas quemadas arruinan la estética general del espacio. Lo mejor es sustituirlas por paños nuevos y coordinados en diseño o tonalidad.

Sustituir los tupper de plástico por contenedores de vidrio: Acumular envases plásticos de distintos tamaños, formas o con tapas perdidas genera caos en el almacenamiento y proyecta desorden. Los expertos recomiendan reemplazarlos por recipientes de vidrio.

¿Cómo lograr una cocina impecable?

Los primeros cambios propuestas ayudarán significativamente a darle orden a nuestra cocina. Sin embargo, aunque son modificaciones fáciles, no son suficientes su lo que buscamos es que este rincón del hogar luzca impecable. Los últimos tips ayudarán a llegar a otro nivel:

