Ixdit interrumpe su cocinada por romper las reglas del sabotaje en MasterChef 24/7

Con la presión encima para subir su nivel en la cocina más poderosa de México, los cocineros se enfrentaron al complicado reto de la gala de beneficios y castigos por medio de la preparación de un platillo con ingredientes raros; sin embargo, una de las participantes del segundo grupo tuvo que interrumpir su cocinada debido a que rompió las reglas. ¿Qué fue lo que pasó? Te invitamos a descubrirlo a continuación.

Los cocineros estuvieron divididos en dos grupos y tuvieron que preparar sus propuestas con ingredientes raros, los cuales se encontraban en sus estaciones; no obstante, cabe señalar que Claudia e Ixdit recibieron el sabotaje de parte de Julio como ganador del reto express de este día, al igual que Luis como el actual portador del Pin Negro, el cual consistía en usar caretas de esgrima.

Luego de la primera degustación en la que los paladares más exigentes de México determinaron que Jazmín había hecho el peor platillo del grupo y que Michelle había realizado la mejor propuesta, llegó del turno del segundo grupo conformado por Carmen, Lancer, Daniela, Ixdit, Luis y Julio, quienes tendrían que cocinar con salsa de pescado, tinta de calamar, pescado seco, algas y tofu de pescado.

Durante una visita de Zahie Téllez a la estación de Ixdit, la Chef le preguntó a la cocinera si se había levantado la careta durante su visita al mercado, a lo que la participante respondió que sí debido a que no veía bien al momento de escoger ingredientes.

Después de asegurarle que no podía engañar a nadie, sobre todo por la participación del público en redes sociales, y que había roto las reglas del sabotaje, la Chef le pidió a Ixdit que apagara sus fogones y se fuera a la tribuna con sus compañeros del primer grupo, ya que no podía seguir cocinando.

Cabe señalar que Ixdit demoró en volver a la tribuna y se retiró de su estación por una nueva petición de la Chef sin apagar los fogones.

¿Cuál es el siguiente evento de MasterChef 24/7?

Mañana tendrá lugar la esperada batalla por equipos, uno de los cuales estará liderado por Michelle (equipo azul); la transmisión comenzará en punto de las 08:30 PM por la señal de Azteca UNO.

Desde este momento, puedes votar por tu cocinero favorito en el siguiente enlace para que se convierta en el otro capitán.

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