Esta es la tendencia para el patio trasero que lo dejará elegante y práctico

Durante mucho tiempo el cemento fue la solución para el patio trasero, sin embargo, las tendencias naturalistas nos llevan a que los pavimentos permeables y las piedras naturales son los protagonistas de los espacios exteriores.

Ante esto es que las familias están permitiendo que pase el agua para ayudar a combatir el calor. Así también se deja atrás la idea de cubrir todo con una losa rígida de hormigón. De esta manera se prioriza el paso de frescura, el drenaje y la estética natural.

¿Por qué el patio trasero se volvió naturalista?

El cemento está siendo reemplazado por los materiales como la grava, los caminos de piedra y los adoquines con juntas abiertas. Estos logran reducir los charcos, no se acumula calor y hacen innecesaria la impermeabilización total del terreno.

Tenemos que mencionar que el cemento es útil para poder brindar resistencia en lugares como garajes, rampas o zonas de alto tránsito. Ten en cuenta que si lo aplicas en toda la superficie exterior pueden aparecer problemas como que el agua no se filtre, se forman charcos y el calor absorbido durante el día se libera al atardecer, al hacer el ambiente menos agradable.

Si tienes una casa sin árboles ni sombra pues el calor del cemento se refleja en paredes y ventanas, afectando el confort de los ambientes cercanos. Ante esto es que debes dividir el patio para colocar solo cemento donde es importante y en el resto solo opciones frescas.

Este jardín es ideal. |Pinterest

Ante esto debes tener en cuenta que si colocas pavimentos permeables vas a permitir que el agua atraviese la superficie y llegue al suelo, lo que disminuye el caudal que corre hacia los desagües en días de lluvia intensa. Entre las alternativas más elegidas están:



Adoquines entrelazados con juntas abiertas, ideales para garajes y pasillos.

Césped de hormigón, pensado para soportar vehículos livianos.

Grava estabilizada para caminos secundarios.

Losas de drenaje en pasillos laterales y patios pequeños.

Guijarros y piedras naturales para bordes decorativos y zonas de descanso.

Recuerda que antes de reemplazar el cemento debes preparar el terreno por lo que hay que nivelar, compactar y asegurar el drenaje para que no se hundan los materiales ni se conviertan en barro tras las lluvia