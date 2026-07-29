Cómo maquillar la piel con acné sin que se acentúen los granitos

El cuidado de la piel nos demanda diferentes acciones. La alimentación, la limpieza adecuada y los procesos de protección forman parte de los hábitos que ayudan a lucir una piel sana, hidratada y con una mejor esperanza a futuro de mantenerse joven.

Noticias Oaxaca del 27 de julio 2026

De todos modos, los productos cosméticos dominan en el rubro de la belleza y se utilizan para cubrir imperfecciones y hacernos lucir perfectos. El maquillaje tiene este poder, pero los expertos remarcan que no solo se trata de los productos que utilizamos sino que las técnicas y ciertos tips deben tenerse en cuenta en ciertas ocasiones.

¿Qué es el acné?

Uno de los problemas a los que se enfrenta la piel es a la aparición del acné, un trastorno de la piel que ocurre cuando los folículos pilosos se tapan con grasa y células cutáneas muertas, según describe el Instituto Mayo Clinic.

Sus profesionales remarcan que el acné causa puntos blancos, puntos negros o granos y, aunque es más común entre los adolescentes, afecta a personas de todas las edades. Además, Mayo Clinic precisa que los cosméticos que no contienen aceite no interfieren en la eficacia de los medicamentos contra el acné.

¿Cómo maquillar la piel con acné?

Ante lo señalado, desde el mundo de la belleza remarcan que maquillar la piel con tendencia al acné sin que los granitos o la textura se marquen más requiere preparar muy bien la piel y usar técnicas de aplicación ligeras. Es por eso que a continuación se detalla una guía paso a paso con los mejores consejos profesionales:

Preparación de la piel

Limpieza suave: Lava el rostro con un limpiador amable que no reseques ni irrite la piel. Hidratación ligera: Usa una crema o gel hidratante libre de aceites (oil-free) y no comedogénico. Una piel bien hidratada atenúa la textura rugosa. Protección solar: Si es de día, aplica un protector solar mate o toque seco. Prebase o Primer: Aplica una prebase rellenadora de poros o alisadora de textura únicamente en las zonas con relieve o poros dilatados, dando suaves toquecitos (no la frotes).

Elección de los productos adecuados

Base de maquillaje: Opta por fórmulas fluidas, ligeras o de cobertura media construible, preferentemente con acabado mate natural o semimate. Las bases muy pesadas o de alta cobertura total suelen acentuar la textura.

Corrector: Necesitas un corrector de alta pigmentación y acabado mate o cremoso espeso para los granitos puntuales.

Polvos: Polvos traslúcidos sueltos y muy finos.

Técnica de aplicación paso a paso

Unificar el tono (Base ligera)



Aplica una capa delgada de base por todo el rostro para unificar el tono general. Utiliza una esponja de maquillaje húmeda a toquecitos o una brocha tupida de corte plano (kabuki). Evita arrastrar el producto: Arrastrar la brocha o esponja levanta la piel descamada y retira la cobertura sobre los granitos.

Corrección puntual (Técnica "Spot Concealing")



En lugar de saturar todo el rostro con una base muy gruesa, corrige solo las imperfecciones: Neutralizar el rojo (Opcional): Si el granito está muy inflamado o rojo, puedes dar un pequeñísimo toque de corrector verde con la yema del dedo o un pincel fino. Corrector del tono exacto: Con un pincel fino de detalle, aplica una pequeña cantidad de corrector del mismo tono exacto de tu piel justo sobre el granito. Difuminar los bordes: Deja reposar el corrector unos 30-60 segundos para que gane cobertura. Luego, con el dedo limpio o la punta de la esponja húmeda, difumina únicamente los bordes del corrector para integrarlo con la base, dejando el centro (sobre el granito) intacto.

Sellado con polvo



Toma una pequeña cantidad de polvo traslúcido con una borla de terciopelo o una brocha suave. Retira el exceso en el dorso de la mano. Presiona suavemente (sin frotar) sobre las zonas con brillo y sobre los granitos corregidos para fijar el producto. Evita el exceso de polvo: Demasiado polvo resecara la zona y hará que el relieve del granito se note mucho más.

Higiene y cuidado posterior