El método infalible para quitar el pañal a los niños en solo 3 días

Todos los niños que se encuentran en la etapa de crecimiento y de aprendizaje usan pañales, que generalmente se aplican desde que son recién nacidos hasta después de los dos o tres años inclusive y que ocurre cuando no pueden controlar sus esfínteres ni avisan cuando deben hacer sus necesidades. Pero, llega un momento en que se debe retirarlo y fue la psicología la que dio algunos consejos para que lo deje en tan solo tres días.

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Durante los primeros meses y años del bebé, el pañal cumple un rol clave para la higiene y es que permite controlar sus esfínteres y evitar que se manchen y es que como no han podido desarrollar el habla, es complejo que puedan avisar cuando quieren ir al baño. Además, debe cambiarse cada vez que lo notemos incómodo.

Sin embargo, el problema ocurre cuando empiezan a crecer y todavía siguen usando el pañal y según los especialistas, el hecho de que no lo use más tiene sus ventajas como que ayudará a ganar autonomía, mejora la confianza personal y fomenta el desarrollo físico. Además, la psicología dio una serie de recomendaciones para que lo deje en tan solo tres días.

Cuál es el método para sacarle el pañal a tu hijo en 3 días

Según la psicología, el mejor método para que tu hijo deje el pañal recibe el nombre de Julie Fellom y la mejor técnica para hacerlo es durante el verano y las instrucciones básicas es que debes empezar a hablar un mes antes del tema, decirle que no habrá más pañales, deberá estar en casa sin ropa interior por tres días y para aplicarlo será muy sencillo.

Cómo sacarle el pañal a tu hijo en 3 días