Qué significa que una persona camine muy lento, según la neurología

Seguramente que alguna vez haya ocurrido que vas caminando de manera apresurada por la calle y la persona de adelante está caminando de manera muy lenta; y eso genera irritación y que tengamos que hacer todo lo posible para pasarla y poder llegar a nuestro destino de manera rápida. Y es que esto ocurrirá incluso cuando son estas personas las que van con prisa, pero deciden no caminar a un paso acelerado. Este comportamiento llevó a que la neurología explicara el significado.

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Tal como lo mencionamos, es muy común ir caminando por la calle a un ritmo normal y encontrarnos con que alguien de adelante lleva un paso demasiado lento y tranquilo, como si no tuviera ningún tipo de responsabilidad. Esto genera irritación o malestar, y más cuando somos nosotros los que tenemos prisa y debemos llegar con urgencia a un lugar determinado. Incluso, pareciera que estamos jugando una carrera y que no es algo normal.

Que una persona camine de manera apresurada o a un ritmo lento no es algo extraño, pero sí lo es cuando alguien lo hace muy lento y que puede complicar a los demás. Por este motivo, es que la neurología llevó adelante un estudio en donde se explicó el significado de que una persona camine lentamente y que puede alertarnos de algún tipo de patología.

Qué quiere decir que una persona camine lento, según la neurología

En este caso, la neurología explicó que aquellas personas que caminan de manera más lenta que lo habitual puede indicar una alteración en la conectividad cerebral y manifiestan signos de envejecimiento cognitivo avanzado. Un estudio reveló que la velocidad de la marcha está asociada de manera significativa con la longevidad y que se asocia más a personas mayores de 60 años.

Cuáles son otras de las interpretaciones

Por otro lado, los especialistas en neurología aseguraron que aquellos que caminan lentamente mostraron que el deterioro estaba acompañado de cambios observables en el cerebro de los participantes y que tenían cerebros más pequeños. Es por eso que, los médicos recomiendan llevar adelante una marcha fluida y con buen ritmo que tendrá una gran cantidad de beneficios.