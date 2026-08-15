El secreto para que el fideo seco quede en su punto al estilo MasterChef 24/7

Dentro de los retos de cocina y clases de cocina en MasterChef 24/7, el fideo seco suele ser una prueba de fuego para los participantes. Lograr que la pasta quede suelta, en su punto exacto de cocción e impregnada de un caldillo concentrado requiere dominar una técnica centenaria.

Por ello, si quieres prepararlo como todo un experto en cocina, debes saber que uno de los secretos más importantes está en dorar el fideo en aceite caliente para darle sabor tostado, reducir el recaudo de jitomate y chipotle, y cocerlo tapado a fuego lento hasta absorber el caldo.

Historia del fideo seco

Según rescata el restaurante La Vicenta, la historia del fideo seco en México se remonta a la influencia colonial y la fideuá española, adaptándose con el tiempo en las cocinas mestizas al incorporar el dorado en aceite y la integración de ingredientes autóctonos como el chile chipotle y el jitomate.

Para replicar esta receta con de Larousse Cocina, te compartimos el paso a paso para consentir a cinco comensales en solo 30 minutos.

¿Cómo se cocinan los fideos secos?

El éxito de este platillo de dificultad fácil radica en el equilibrio entre el frito inicial de la pasta y la reducción precisa del recaudo. Para comenzar, ten a la mano los siguientes ingredientes en tu mesa de trabajo:

Para la base:

¼ de cebolla troceada

1 diente de ajo

350 g de jitomate

1 chile chipotle adobado

125 ml de aceite vegetal

200 g de fideos finos

3 tazas de caldo de pollo caliente.

Para el montaje:

100 g de queso fresco de rancho desmoronado

100 g de chicharrón de cerdo crujiente

1 aguacate rebanado

Sal al gusto.

El primer paso técnico consiste en licuar la cebolla, el ajo, el jitomate y el chile chipotle hasta obtener una mezcla tersa. En una cacerola amplia, calienta el aceite vegetal y fría los fideos a fuego medio, moviendo constantemente hasta que adquieran un tono dorado uniforme y ese aroma tostado característico.

fideos secos con chorizo

Una vez dorados, retira el exceso de aceite de la cacerola y vierte el licuado de jitomate; fríelo junto con la pasta hasta que la humedad se evapore casi por completo. Añade las tazas de caldo de pollo. En cuanto suelte el primer hervor, reduce la flama al mínimo, rectifica la sazón con sal y tapa el recipiente. Permite que la pasta se cueza y retira del fuego justo cuando el fideo haya absorbido la totalidad del líquido. Sirve caliente con el queso de rancho, el chicharrón troceado y las láminas de aguacate fresco.

