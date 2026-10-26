4 plantillas de stickers de Jinu de los Saja Boys para imprimir y decorar cuadernos y carpetas escolares

La fiebre por Kpop Demon Hunters no cesa. Si en casa tienes a un verdadero fan de la película animada, seguro amará estas 4 plantillas de stickers, inspiradas en Jinu de los Saja Boys y listas para imprimir. Además, son perfectas para llevar la magia de las Guerreras Kpop directo al salón de clases, pues sirven para decorar cuadernos, carpetas escolares y demás artículos personales.

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4 plantillas de stickers de Jinu de los Saja Boys para imprimir y decorar los cuadernos y carpetas escolares de un verdadero fan de Kpop Demon Hunters

Si tu hija o hijo es fan de las Guerreras Kpop y está enamorada de Jinu, o si simplemente conoces a un pequeño admirador del líder de los Saja Boys, estas 4 plantillas para descargar e imprimir son la opción ideal para personalizar cuadernos y carpetas escolares. Las opciones van desde adorables ilustraciones de Jinu en su versión demoníaca hasta estampas con un acabado más kawaii y estilo anime. Aquí te compartimos las calcomanías:

Plantilla 1

Plantilla 2

Plantilla 3

Plantilla 4

¿Cómo hacer tus propios stickers de Jinu de Kpop Demon Hunters?

No necesitas gastar una fortuna para personalizar tus artículos personales. Hacer tus propios stickers inspirados en Jinu de Kpop Demon Hunters es bastante sencillo. Descarga las imágenes que más te gusten y acomódalas en un archivo digital. Ajústalas al tamaño de tu preferencia, envíalas a imprimir y recorta cada uno de ellos, dejando un ligero borde. No olvides que las impresiones se tienen que hacer sobre papel adhesivo, para que tenga ese acabado de estampa. Si lo prefieres, también puedes imprimirlos en hojas regulares y apoyarte de cinta adhesiva o pegamento para adherirlas en la superficie que más desees.

¿Cómo decorar tus cuadernos y carpetas escolares con los stickers de Jinu?

Una vez que tengas tus stickers, es momento de dejar volar tu imaginación y sacar tu lado más artístico. Pégalos de la manera que más te guste. Nosotros te recomendamos colocar un sticker grande al centro y varios pequeños. Si lo prefieres, puedes distribuir varios diseños pequeños sobre tu cuaderno y carpeta. ¡Para la decoración no hay reglas!