La VERDADERA RAZÓN de la eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP
Aunque estaba confiada en que podría regresar una vez más, el paso de Azalia en La Granja VIP se terminó y dejó muchas polémicas con su participación.
Azalia Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de La Granja VIP, un momento que dejó muchas dudas entre sus aliados y que ha desatado toda clase de teorías. Sin embargo, la salida de esta polémica Granjera fue mucho menos complicada de lo que podría pensarse, ya que lejos de traiciones o sabotajes, no tuvo el apoyo del público para superar a sus rivales de la tabla de nominados.
Lo que sí es casi un hecho y hasta Manelyk admitió, es que los problemas que "La Negra" tuvo durante la competencia con diversos personajes, pudieron haberla puesto en la mira del público y por eso es que los votos no fueron suficientes para quedarse una semana más. Y es que cabe recordar, en más de una ocasión protagonizó fuertes altercados y dejó en claro que no pretendía cambiar su forma de ser.
¿Qué hizo Azalia en La Granja VIP? Estas fueron 3 de sus polémicas más fuertes
- La vez que Azalia Ojeda llamó "perro" a Julio Camejo en plena gala. Uno de los momentos de "La Negra" que se viralizaron, fue cuando peleó con Julio Camejo durante una gala. Todo se desencadenó cuando Azalia supo que el actor quería que sus aliados le dieran la espalda y lo acusó de ser traicionero. Y como no le dio oportunidad de defenderse, Julio le pidió a Azalia que tuviera educación, pero ella le gritó que con él no la tendría "porque es un perro".
- El día que casi expulsan a "La Negra" de La Granja VIP por contacto físico. Semanas antes de la expulsión de Mónica Escobedo de La Granja VIP por una infracción contra Niurka, Azalia estuvo a punto de quedar fuera automáticamente porque le dio una cachetada a Kevyn Contreras. Si se salvó y pudo seguir varias semanas, fue porque "Bicolor" aclaró que se trató de un juego pesado y que en ningún momento lo agredió con intención de lastimarlo ni de romper la regla de cero contacto físico.
- Los desencuentros de Azalia con Rafa Mercadante. Sin lugar a dudas, la rivalidad entre Azalia Ojeda y Rafa Mercadante fue una de las más fuertes en La Granja VIP. Estas rencillas le dieron paso a varios momentos polémicos, como el día que el conductor se burló de ella al afirmar que después de 24 años nunca evolucionó. O la discusión en la que "La Negra" se habría molestado por provocaciones de Rafa y terminó involucrando a su familia en la pelea, lo que le valió el castigo de no poderse salvar y cambió su destino en La Granja VIP.
Azalia Ojeda y Mario “Mono” Osuna se le van contra Julio Camejo al asegurar que Rafael Mercadante le cuenta lo que le CONVIENE en La Granja VIP