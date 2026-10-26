La VERDADERA RAZÓN de la eliminación de Azalia Ojeda de La Granja VIP

Azalia Ojeda se convirtió en la séptima eliminada de La Granja VIP, un momento que dejó muchas dudas entre sus aliados y que ha desatado toda clase de teorías. Sin embargo, la salida de esta polémica Granjera fue mucho menos complicada de lo que podría pensarse, ya que lejos de traiciones o sabotajes, no tuvo el apoyo del público para superar a sus rivales de la tabla de nominados.

Lo que sí es casi un hecho y hasta Manelyk admitió, es que los problemas que "La Negra" tuvo durante la competencia con diversos personajes, pudieron haberla puesto en la mira del público y por eso es que los votos no fueron suficientes para quedarse una semana más. Y es que cabe recordar, en más de una ocasión protagonizó fuertes altercados y dejó en claro que no pretendía cambiar su forma de ser.

¿Qué hizo Azalia en La Granja VIP? Estas fueron 3 de sus polémicas más fuertes