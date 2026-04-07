Estos son los 3 contornos de nariz que puedes usar en tu rutina de maquillaje

En el maquillaje, los contornos de nariz se han vuelto indispensables para ciertas personas; dependiendo de cómo lo apliques, lograrás tener diferentes efectos visuales, ya sea adelgazando o aportando mayor proyección en la punta.

Para que comiences a aplicarlo en tu rutina de maquillaje, te vamos a detallar 3 estilos que puedes usar; todo va a depender de lo que estés buscando.

¿Cómo se hace el contorno en la nariz?

El trazo que hagas en los contornos de la nariz va a ser determinante, ya que se encargará de darte un efecto más estilizado o una apariencia más pequeña. Aunque existe una amplia variedad de opciones, te vamos a dar 3 que puedes usar en tu rutina de maquillaje:

Button nose: Se hace una nariz más respingada y redondeada. En la parte inferior de la punta se hace una “V” con el contorno para dar ese efecto.

Doll nose: Logra un efecto más fino y pequeño. Se hacen dos líneas en el tabique y un pequeño círculo para hacer ese efecto. El iluminador te ayudará a darle mayor intensidad a la punta de tu nariz.

Insta nose: Igualmente, su efecto suele ser más intenso; se destaca por generar un tabique más recto y una punta más pequeña que la “doll nose”. Para ello se hacen dos líneas en el inicio de las cejas, mientras que en la punta se hace una línea horizontal por arriba para obtener el efecto de “nariz levantada”.

¿Cuáles son los errores más comunes al contornear la nariz?

Los contornos de nariz para algunas personas pueden implicar un cambio importante en tu rutina de maquillaje, por lo que puede ser común cometer ciertos errores al usarlo, de los que debes evitar los siguientes: