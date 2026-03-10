3 trucos para controlar el azúcar en la sangre de forma natural

La diabetes es un grupo de enfermedades que afecta la forma en que el cuerpo utiliza la glucosa en la sangre, describe el Instituto Mayo Clinic. Sus expertos añaden que la causa principal de la diabetes varía según el tipo pero puede provocar un exceso de glucosa en la sangre.

“Demasiada glucosa en la sangre puede causar problemas de salud graves”, remarca Mayo Clinic y es en este punto que se pone énfasis en la necesidad de controlarla. Con la debida consulta médica, se puede tratar adecuadamente y en este proceso hay algunos tips o trucos que deben ser tenidos en cuenta.

El control del azúcar en la sangre

Los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) advierten que la frecuencia con la que los noveles de azúcar en sangre deben revisarse depende del tipo de diabetes que se tenga y si se toma medicamentos para esta enfermedad.

La Asociación Americana de la Diabetes recomienda exámenes de detección de rutina con pruebas de diagnóstico para la diabetes tipo 2 en todos los adultos de 45 años o más. Mientras que los expertos en salud indican que tener una alimentación saludable, mantener un peso saludable y hacer actividad física de forma habitual puede ayudar con el control del azúcar en la sangre.

¿Cómo controlar el azúcar en la sangre de forma natural?

Cuando se habla de controlar el azúcar en la sangre se lo relaciona directamente con la diabetes y es por eso que desde el instituto Mayo Clinic hacen hincapié en la prevención. “Hacer algunos cambios en su estilo de vida ahora puede ayudarle a evitar las complicaciones graves de la diabetes en el futuro, tales como daños a los nervios, los riñones y el corazón. Nunca es demasiado tarde para empezar”, señala un informe de la entidad.

En este punto, sus expertos señalan como ejes de prevención perder el exceso de peso, hacer más actividad física, consumir alimentos vegetales saludables, consumir grasas saludables, omitir las dietas relámpago y tomar decisiones más saludables a la hora de alimentarse.

Por su parte, los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades indican que para controlar el azúcar en la sangre de forma natural se puede optar por estos tres trucos:



Coma en horarios regulares y no se salte comidas. Escoja alimentos bajos en calorías, grasas saturadas, azúcar y sal. Beba agua en lugar de jugo o gaseosa.

Más allá de estos puntos, los expertos añaden como consejos limitar las bebidas alcohólicas, elegir fruta para un refrigerio dulce, controlar las porciones de los alimentos y llevar un registro de los niveles de azúcar en la sangre para ver qué hace que suban o bajen.