El color de labial que te favorece más según tu subtono de piel

Encontrar el color de labial perfecto no depende de qué tan clara u oscura sea tu piel, sino de la temperatura de tu subtono, pues este permanece idéntico durante toda la vida, independientemente de si estamos bronceadas o no.

Usar el color correcto ilumina el rostro al instante, blanquea visualmente los dientes y suaviza las imperfecciones. Aprender a identificar esta característica cambia por completo la forma de comprar maquillaje.

Aprender a identificar esta característica cambia por completo la forma de comprar maquillaje. Olvídate de probar mil labiales en la mano, la clave es descifrar los pigmentos subyacentes de tu piel.

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El color de labial que te favorece según tu subtono de piel

El primer paso antes de elegir un labial, realiza estas tres pruebas rápidas frente a una ventana con luz natural:

Las venas: Observa tus muñecas. Si son azules o moradas, eres fría. Si se ven verdes, eres cálida. Si no distingues bien el color o se ven azul-verdosas, eres neutra.

La joyería: Ponte un collar dorado y uno plateado. Si el plata ilumina tu rostro, tu subtono es frío. Si el oro te da vida, eres cálida. Si ambos te quedan igual de bien, eres neutra.

La camiseta blanca: Sostén una prenda blanca pura junto a tu rostro lavado. Si tu piel se ve rosada, eres fría. Si se ve amarillenta, eres cálida.

Estos son los subtonos de labial ideales, según tu subtono de piel|Pexels: Sam Lion

Para los subtonos fríos, los colores ideales de labiales son los rojos quemados o color cereza, los rosas pastel o fucsia vibrante, los rosas pálidos o tonos canela con un toque grisáceo, así como los morados, ciruelas oscurs o frutos del bosque.

En un subtono cálido lucirán más colores como el rojo tomate, ladrillo o carmín encendido; nudes en tonos café, beige cálido, terracota y melocotón; rosas como el salmón, coral y tonos duraznos; así como tonos cobre, bronce y marrones chocolate.

Estos son los tonos de labial que favorecen a tu tipo de piel|Pexels: cottonbro studio

En una piel neutra existen colores ideales para el día a día, como los malva, rosa viejo y nudes similares al color natural de los labios, el rojo puro también queda espectacular, lo importante es guiarte por la intensidad de tu piel

