5 Lugares económicos y deliciosos para comer cerca del Estadio Azteca durante la Copa Mundial de la FIFA 2026

Estamos a 90 días para que se lleve a cabo uno de los eventos deportivos más importantes del año, la Copa Mundial de la FIFA 2026 es por eso que te presentamos la guía gastronómica perfecta para que tengas opciones deliciosas y económicas para comer cerca del Estadio Azteca.

¿Cuáles son los mejores lugares para comer cerca del Estadio Azteca?

Inyeon Restaurante: Este lugar se ubica en Circuito Estadio Azteca 35 y cuenta con una amplia variedad de platillos coreanos, por lo que si amas esta comida la vas a amar. Su menú cuenta con sushi, ramen, banderillas, sojus de diversos sabores, kimchi, bebidas inspiradas en el famoso grupo coreano BTS, bude chigue de birria, pollo dakgangjeon, bibimbap, hot dogs coreanos, japchae, entre otros.

El Tizoncito: Esta famosa taquería, ubicada en Periférico Sur 5938, cuenta con una gran variedad de tacos como pastor, bistec, campechanos, chuleta, arrachera, pollo, entre otros, además hay otros platillos como pozole, burritos, croquetas deliciosas y muy crujientes así como deliciosas bebidas.

Alquería Parrilla Argentina: Este restaurante ubicado en San Fernando 417 cuenta con una gran variedad de platillos para diversos gustos como empanadas, tacos de carne, carne asada, papas a la francesa y deliciosas bebidas como clericot, es ideal para disfrutar una rica comida antes o después del partido.

Tacos Charly: Esta famosa taquería ubicada en San Fernando 201 cuenta con una estrella Michelin ya que cuenta con una gran variedad de tacos, cada uno con un sabor delicioso. Sus espectaculares salsas roja y verde le dan un gran sabor a cada taco. Además cuentan con alambres, volcanes, gringas, sincronizadas, y deliciosas aguas frescas.

Caldos de Gallina Cantera: Este lugar ubicado en Zoquital 86 cuenta con deliciosos caldos de gallina, carne asada, sopes deliciosos, enchiladas, tortillas hechas a mano, aguas frescas y salsas que le dan un sabor espectacular a cualquier platillo.

En estas opciones encontrarás la comida perfecta para niños y adultos, además los precios son accesibles; y lo mejor de todo, están muy cerca del Estadio por lo que no tendrás que perder tiempo en trasladarse de un lugar a otro.

¿Cuándo inicia la Copa Mundial de la FIFA 2026?

El evento de fútbol más importante de este 2026 dará inicio de forma oficial el próximo 11 de junio. La inauguración se llevará a acabo en el Estadio Azteca donde se enfrentará la Selección Mexicana y la de Sudáfrica.